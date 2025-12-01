حضور کانون در بازار جهانی فیلم فجر با آثار سینمایی و انیمیشن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، بخش بازار چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، در چهارمین روز برگزاری و با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
در ۲ روز نخست بازار فیلم جهانی -که امسال برای بیستوششمین دوره در حال برگزاری است- کانون پرورش فکری موفق شد با خریداران و رؤسای جشنوارههای خارجی حاضر در این بخش، درباره واگذاری حقوق آثار و حضور در رویدادهای بینالمللی، مذاکرههایی انجام دهد.
این گفتگوها با نمایندگانی از کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش، اسلواکی، مغولستان، روسیه، ژاپن، تاجیکستان، قطر و لبنان صورت گرفته است.
در بخش بازار جهانی امسال، ۴۰ سینماگر شامل تهیهکنندگان، رؤسای جشنوارهها، نمایندگان شبکههای تلویزیونی و استادان دانشگاه از ۱۷ کشور جهان حضور دارند.
جشنواره جهانی فیلم فجر فعالیت خود را از پنجم آذر در شیراز آغاز کرده و تا دوازدهم آذر ادامه دارد.
