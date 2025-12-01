  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

حضور کانون در بازار جهانی فیلم فجر با آثار سینمایی و انیمیشن

حضور کانون در بازار جهانی فیلم فجر با آثار سینمایی و انیمیشن

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با آثار سینمایی و انیمیشن خود در بخش بازار چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، بخش بازار چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، در چهارمین روز برگزاری و با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

در ۲ روز نخست بازار فیلم جهانی -که امسال برای بیست‌وششمین دوره در حال برگزاری است- کانون پرورش فکری موفق شد با خریداران و رؤسای جشنواره‌های خارجی حاضر در این بخش، درباره واگذاری حقوق آثار و حضور در رویدادهای بین‌المللی، مذاکره‌هایی انجام دهد.

این گفتگوها با نمایندگانی از کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش، اسلواکی، مغولستان، روسیه، ژاپن، تاجیکستان، قطر و لبنان صورت گرفته است.

در بخش بازار جهانی امسال، ۴۰ سینماگر شامل تهیه‌کنندگان، رؤسای جشنواره‌ها، نمایندگان شبکه‌های تلویزیونی و استادان دانشگاه از ۱۷ کشور جهان حضور دارند.

جشنواره جهانی فیلم فجر فعالیت خود را از پنجم آذر در شیراز آغاز کرده و تا دوازدهم آذر ادامه دارد.

کد خبر 6674134
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها