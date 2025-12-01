به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ زیب‌خان‌کهیچی عصر دوشنبه در ششمین روز از برگزاری چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از خانه جشنواره واقع در پردیس هنر شهر آفتاب شیراز بازدید کرد.

همچنین روح‌الله حسینی، دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، با حضور در بازار فیلم و غرفه پاکستان، با وزیر فرهنگ این کشور در زمینه همکاری‌های مشترک سینمایی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

حسینی با خوش‌آمدگویی و ابراز خرسندی از حضور وزیر فرهنگ پاکستان در جشنواره و شهر شیراز گفت: شیراز تاریخی‌ترین و فرهنگی‌ترین شهر کشور ماست. قرار است جشنواره جهانی فیلم فجر به‌طور مداوم و همه‌ساله در این شهر تاریخی برگزار شود.

وی افزود: بسیار خوشحالیم که امسال غرفه‌ای در بازار فیلم متعلق به کشور پاکستان است؛ در بازار فیلم جشنواره جهانی، ۱۵ کشور دیگر نیز حضور دارند؛ همچنین در این دوره، سینماگران و مسئولانی از حدود ۴۰ کشور حاضر شده‌اند و ۴۶ فیلم برای نمایش انتخاب شده‌اند.

دبیر جشنواره ادامه داد: متأسفانه امسال فیلمی از پاکستان در جشنواره جهانی به نمایش درنیامد، اما امیدواریم سال آینده اثری سینمایی تولید مشترک میان ایران و پاکستان در جشنواره داشته باشیم.

وزیر فرهنگ پاکستان نیز با ابراز خرسندی از حضور در شیراز و جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: حضور در این فستیوال مایه خوشحالی و افتخار من است؛ تصمیم دولت پاکستان این بود که هیأتی در سطح وزیر در جشنواره حاضر باشد تا این پیام به جهانیان منتقل شود که ایران و پاکستان دو کشور دوست و برادر هستند.

وی بیان کرد: ان‌شاءالله در سال آینده بتوانیم با فیلمی محصول مشترک هر دو کشور در جشنواره حاضر شویم؛ امیدوارم هیئتی از ایران نیز به پاکستان بیاید و امکان تولید مشترک را بررسی کند؛ امیدوارم جشنواره جهانی فیلم فجر بتواند این پیام را به دنیا برساند که ایران کشوری بسیار باستانی با فرهنگی کهن، متنوع و جذاب است.