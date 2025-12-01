به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی شامگاه دوشنبه در نشست بین‌المللی همکاری‌های سینمایی که با حضور نمایندگانی از ۲۳ کشور در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: پرده سینما یکی از اثرگذارترین ابزارها برای ایجاد پیوندهای فرهنگی و تمدنی میان مردم جهان است.

وی سینما را رسانه‌ای فراگیر توصیف کرد و گفت: این هنر می‌تواند در تقارب ملت‌ها و تمدن‌ها نقشی بی‌بدیل ایفا کند و بستری برای گفت‌وگوی تمدنی فراهم آورد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: جهان امروز از دریچه سینما دیده و روایت می‌شود و این ظرفیت بزرگ، امکان بازتاب ارزش‌های مشترک انسانی را بیش از پیش فراهم کرده است.

صالحی خاطرنشان کرد: به اعتبار برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر و این نشست بین‌المللی، می‌توانیم مسیر همکاری‌های مشترک را توسعه دهیم تا به جهانی انسانی‌تر و همدلانه‌تر نزدیک شویم.