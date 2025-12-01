  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

وزیر ارشاد: سینما زبان مشترک ملت‌هاست

وزیر ارشاد: سینما زبان مشترک ملت‌هاست

شیراز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه تاثیرگذار سینما در تحکیم ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها، بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هنر هفتم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی شامگاه دوشنبه در نشست بین‌المللی همکاری‌های سینمایی که با حضور نمایندگانی از ۲۳ کشور در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: پرده سینما یکی از اثرگذارترین ابزارها برای ایجاد پیوندهای فرهنگی و تمدنی میان مردم جهان است.

وی سینما را رسانه‌ای فراگیر توصیف کرد و گفت: این هنر می‌تواند در تقارب ملت‌ها و تمدن‌ها نقشی بی‌بدیل ایفا کند و بستری برای گفت‌وگوی تمدنی فراهم آورد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: جهان امروز از دریچه سینما دیده و روایت می‌شود و این ظرفیت بزرگ، امکان بازتاب ارزش‌های مشترک انسانی را بیش از پیش فراهم کرده است.

صالحی خاطرنشان کرد: به اعتبار برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر و این نشست بین‌المللی، می‌توانیم مسیر همکاری‌های مشترک را توسعه دهیم تا به جهانی انسانی‌تر و همدلانه‌تر نزدیک شویم.

