به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی ظهر دوشنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی خاک با اشاره به تهدیدات جدی علیه خاک، اظهار کرد: خاک یک موجود زنده است و ما باید با آن مانند یک موجود زنده رفتار کنیم.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه خاک در معادلات کاری و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، عنوان کرد: این در حالی است که خاک اساس تولید، امنیت غذایی و سلامت هوا بهشمار میرود و حتی تعدیل تغییرات اقلیمی بر آن استوار است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، تجزیه سریع مواد آلی، فرسایش خاک و تغییر کاربریهای غیرمجاز را از جمله عوامل مهم و اساسی تأثیرگذار بر حاصلخیز بودن خاک برشمرد.
وی با بیان اینکه مکانیزاسیون نامتناسب، ترددهای سنگین و فروپاشی ساختمان خاک نیز از دیگر عوامل آسیبزا هستند و آلودگیهای محیطی مانع بهرهبرداری مطلوب از خاک شده است، تصریح کرد: هنگام مقابله با تغییرات کاربریهای غیرقانونی، فشارهای اجتماعی و نهادی زیادی وجود دارد.
کرامتی بر لزوم فرهنگسازی و توجه عمومی به اهمیت خاک تأکید کرد و گفت: برای حفظ کیفیت و سلامت خاک، باید شیوههای کشاورزی خود را تغییر دهیم و از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی حفاظتی پیش برویم.
وی با اشاره به تهیه نقشههای مدیریتپذیر خاک و استفاده از تکنیکهای نوین کشت به عنوان اقداماتی ضروری خاطرنشان کرد: این کار نیازمند هزینههای فراوان است اما با جدیت در حال پیگیری هستیم و همکاران جهاد کشاورزی موفق به کسب رتبه برتر در حوزه آب و خاک شدند.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه برای دستیابی به خودکفایی و استقلال غذایی، باید تمرکز اصلی بر روی خاک قرار گیرد، ادامه داد: تنها با مدیریت یکپارچه و نگاه حفاظتی میتوان این سرمایه ملی را برای نسلهای آینده حفظ کرد.
