  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

تغییر در شیوه‌های کشاورزی برای حفظ خاک و تأمین امنیت غذایی ضروری است

تغییر در شیوه‌های کشاورزی برای حفظ خاک و تأمین امنیت غذایی ضروری است

زنجان- مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر اهمیت خاک به عنوان یک گنجینه خاموش، بر ضرورت تغییر از کشاورزی سنتی به کشاورزی حفاظتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی ظهر دوشنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی خاک با اشاره به تهدیدات جدی علیه خاک، اظهار کرد: خاک یک موجود زنده است و ما باید با آن مانند یک موجود زنده رفتار کنیم.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه خاک در معادلات کاری و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عنوان کرد: این در حالی است که خاک اساس تولید، امنیت غذایی و سلامت هوا به‌شمار می‌رود و حتی تعدیل تغییرات اقلیمی بر آن استوار است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، تجزیه سریع مواد آلی، فرسایش خاک و تغییر کاربری‌های غیرمجاز را از جمله عوامل مهم و اساسی تأثیرگذار بر حاصلخیز بودن خاک برشمرد.

وی با بیان اینکه مکانیزاسیون نامتناسب، ترددهای سنگین و فروپاشی ساختمان خاک نیز از دیگر عوامل آسیب‌زا هستند و آلودگی‌های محیطی مانع بهره‌برداری مطلوب از خاک شده است، تصریح کرد: هنگام مقابله با تغییرات کاربری‌های غیرقانونی، فشارهای اجتماعی و نهادی زیادی وجود دارد.

کرامتی بر لزوم فرهنگ‌سازی و توجه عمومی به اهمیت خاک تأکید کرد و گفت: برای حفظ کیفیت و سلامت خاک، باید شیوه‌های کشاورزی خود را تغییر دهیم و از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی حفاظتی پیش برویم.

وی با اشاره به تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک و استفاده از تکنیک‌های نوین کشت به عنوان اقداماتی ضروری خاطرنشان کرد: این کار نیازمند هزینه‌های فراوان است اما با جدیت در حال پیگیری هستیم و همکاران جهاد کشاورزی موفق به کسب رتبه برتر در حوزه آب و خاک شدند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه برای دستیابی به خودکفایی و استقلال غذایی، باید تمرکز اصلی بر روی خاک قرار گیرد، ادامه داد: تنها با مدیریت یکپارچه و نگاه حفاظتی می‌توان این سرمایه ملی را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

کد خبر 6674309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها