کرامتی: ۲۰ تیم نظارتی بازار خراسان شمالی برای شب یلدا فعال شدند

مهدی کرامتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ویژه نظارتی شب یلدا با هدف پایش جدی بازار و اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی آغاز شده و با همکاری همه دستگاه‌های متولی همچون جهاد کشاورزی، تعزیرات، بسیج و اتاق اصناف اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، نظارت‌های هدفمند بر کالاهای پرمصرف این ایام از جمله آجیل، میوه، شیرینی و شکلات در دو شیفت صبح و عصر انجام می‌شود.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی بیان کرد: پاسخگویی زنده به تلفن ۱۲۴ از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷ برای دریافت و رسیدگی فوری به گزارش‌های مردمی برقرار است و پس از این ساعت پیام‌ها از طریق سامانه پیام‌گیر ثبت و بررسی می‌شود.

کرامتی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از اول آذر تا پانزدهم دی‌ماه ادامه دارد، گفت: مرکز خراسان شمالی برای نظارت دقیق‌تر به هشت منطقه بازرسی تقسیم شده و برای هر منطقه بازرسان ویژه در معیت دستگاه‌های همراه تعیین شده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ادامه داد: هم‌اکنون ۲۰ اکیپ بازرسی به‌صورت مستمر بازار استان را رصد می‌کنند و از ابتدای سال تا ۱۶ آذرماه، ۱۳ هزار و ۹۶۳ بازرسی انجام شده است.

وی گفت: در این مدت دو هزار و ۱۸۲ پرونده تخلف تشکیل شده که ارزش ریالی آنها ۸۸ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال است، همچنین چهار هزار و ۴۹۸ مورد بازرسی در قالب گشت مشترک و ۷۷۱ مورد در قالب دیگر گشت‌های نظارتی انجام شده است.