پرهیز از توجه صرف به موضوعات سیاسی در روز دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ملی مهارت با حضور رئیس دانشگاه و اعضای شورا، با هدف بررسی و تصویب برنامه‌های گرامی‌داشت روز دانشجو برگزار شد.

جعفری کرمانی‌پور، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، گزارشی از کنگره شهید طهرانی‌مقدم و روند اجرای برنامه‌های در دست اقدام ارائه کرد.

در ادامه، غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه با ارائه گزارشی از نشست دانشگاه‌های منتخب با مقام عالی وزارت و همچنین شورای معاونین، به تحلیل ابعاد مختلف روز ۱۶ آذر پرداخت و با تأکید بر مرجعیت استادان در جهت دهی به افکار عمومی و فضای دانشگاهی، بر نقش دانشگاه در گره‌گشایی از مسائل جامعه و هدایت گفتمان‌های علمی و اجتماعی تأکید کرد.

وی افزود: در گرامی‌داشت روز دانشجو ضروری است به نقش‌آفرینی دانشجویان در مسیر پیشرفت کشور در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی توجه ویژه نمود و از توجه صرف به موضوعات سیاسی پرهیز کرد.

در بخش دیگری از جلسه، جعفری کرمانی‌پور به همراه مدیران‌کل حوزه فرهنگی و دانشجویی، برنامه‌های پیشنهادی هفته گرامی‌داشت دانشجو را تشریح کرده و به بیان محورهای مهم و الزامات مرتبط با ایام گرامی‌داشت روز دانشجو پرداختند.

در پایان جلسه، پس از جمع‌بندی مباحث، اعضای شورا با تشکیل هیأت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی و برگزاری نشست کارشناسان فرهنگی مراکز موافقت و آن را تصویب کردند.