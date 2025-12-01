افزایش بیماران آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد؛۹۴ نفر بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی بعدازظهر دوشنبه در نشست مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تعداد بستری‌شدگان به علت آنفلوانزا در مراکز درمانی استان نسبت به هفته گذشته تغییر داشته و از ۵۸ نفر بستری به ۹۴ نفر رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در سطح مراکز سرپایی، مراجعات بیماران مبتلا به آنفلوانزا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند طی هفته آینده ادامه داشته باشد و استان وارد پیک بیماری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم با اشاره به آمار ابتلای ۲۹.۷ درصدی مردم استان به آنفلوانزا، گفت: این میزان بیماران در مقایسه با هفته گذشته ۱.۵ برابر افزایش داشته است.

رقیه پناهی اضافه کرد: ابتلای دو تا سه دانش‌آموز در یک کلاس درس، آمار بالایی محسوب می‌شود.