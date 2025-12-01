صائینی: روند ابتلا به آنفلوانزا در استان زنجان افزایشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صائینی در نشست آموزشی آگاهی و پیشگیری از بیماری‌های فصلی به ویژه آنفلوانزا در استان با بیان اینکه استان هم‌ اکنون در مرحله افزایشی ابتلا به آنفلوآنزای فصلی قرار دارد، افزود: از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست می شود در قطع زنجیره انتقال بیماری مشارکت جدی داشته باشند.

صائینی با اشاره به آسیب‌پذیری گروه‌های پرخطر، افزود: بیماری آنفلوانزا برای افراد بالای ۶۰ سال، بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مادران باردار می‌تواند خطرناک باشد و به بستری آنها منجر شود و این بیماری به رغم کشندگی کمتر نسبت به کرونا بیمار را برای یک تا دو هفته از کار و تحصیل باز می‌دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشجویان را یکی از گروه‌های مهم برای مدیریت بیماری اعلام کرد و گفت: از دانشگاه‌ها و خوابگاهها درخواست می شود از دانشجویان مبتلا بخواهند با مشاهده اولین علائم، استراحت در منزل را شروع کنند و تا بهبودی کامل در خوابگاه یا کلاس درس حضور نیابند.

وی یادآور شد: باید به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که دانشجو برای گرفتن گواهی پزشکی مجبور نباشد با حال ناخوش در مطب‌ها حاضر شود و غیبت‌های ناشی از این بیماری باید مورد تفاهم قرار گیرد.

صائینی خطاب به دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر همکاری در قطع زنجیره انتقال آنفلوانزا، گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه مهار بیماری در آستانه رسیدن به اوج آن است.

وی اضافه کرد: تمام دستگاهها به‌ویژه شهرداری برای نصب بنرهای آموزشی در معابر و رسانه ها برای اطلاع‌رسانی گسترده همکاری لازم را داشته باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با تأکید بر ساده‌ بودن اقدامات پیشگیرانه ابتلا نشدن به بیماری آنفلوانزا گفت:شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون می‌تواند تا ۵۰ درصد از انتقال بیماری بکاهد و از طرفی رعایت آداب تنفسی (استفاده از دستمال یا آرنج هنگام عطسه و سرفه) و پرهیز از دست‌دادن و روبوسی، در این زمینه مؤثر است.