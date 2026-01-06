به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر سه شنبه در جمع مدیران و مربیان آموزشگاههای راهنمایی و رانندگی مرکز استان، با اشاره به جایگاه مهم این قشر در ارتباط مستقیم با آحاد جامعه، اظهار کرد: هر فردی که موفق به دریافت گواهینامه میشود، بهطور مستقیم تحت تأثیر رفتار، گفتار و منش مربی خود قرار میگیرد و از همین رو، مربیان نقش مؤثری در انتقال فرهنگ صحیح رانندگی و احترام به حقوق شهروندی دارند.
وی با بیان اینکه نقش مربیان فراتر از آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی است، افزود: مربیان آموزشگاههای رانندگی را میتوان «سربازان گمنام عرصه فرهنگ و امنیت اجتماعی» دانست که با ترویج مفاهیمی چون صبر، احترام متقابل، رعایت حقوق عابران پیاده و پرهیز از پرخاشگری در رانندگی، به تقویت فرهنگ اسلامی ایرانی کمک میکنند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، مربیان رانندگی را «پیشقراولان امنیت و فرهنگ در خط مقدم تعامل با مردم» معرفی کرد و گفت: حفظ امنیت تنها بر عهده نیروهای مسلح نیست، بلکه همه اقشار جامعه، بهویژه گروههای تأثیرگذار مانند مربیان رانندگی، در قبال این سرمایه و میراث ملی مسئولیت دارند.
حسینی مازندرانی با اشاره به پیچیدگیهای جنگ شناختی و نرم، تصریح کرد: دشمنان نظام با تحریف واقعیتها و القای یأس و ناامیدی به دنبال تضعیف باورها و اعتماد عمومی هستند و در این شرایط، مربیان رانندگی که ارتباط مستقیم با اقشار مختلف مردم دارند، میتوانند با روشنگری و بیان واقعیتها، نقش مهمی در خنثیسازی این توطئهها ایفا کنند.
وی هدف دشمن از حمایت از اغتشاشگران را ایجاد ناامنی و ضربه زدن به آسایش عمومی دانست و خاطرنشان کرد: امنیت، زیربنای توسعه و پیشرفت جامعه است و دشمن بهخوبی میداند که با خدشهدار کردن امنیت، میتواند سایر دستاوردهای کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی، تأکید کرد: تعمیق گسلهای اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی از اهداف اصلی جریانهای معاند است و مربیان آموزشگاههای رانندگی میتوانند با تقویت روحیه قانونگرایی، احترام به حقوق دیگران و تبیین اهمیت آرامش و امنیت، بهعنوان سفیران نظم و امنیت اجتماعی در جامعه ایفای نقش کنند.
نظر شما