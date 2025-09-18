به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد نظری اظهار کرد: اولین همایش تخصصی نهجالبلاغه انتظامی کشور به میزبانی فرماندهی انتظامی استان اردبیل در ۱۵ آذر ماه سال جاری در استان با همکاری همه دستگاههای فرهنگی و اجرایی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور اقدام به برنامهریزی برای برگزاری نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه در ردههای انتظامی کشور کرده است، افزود: فراخوان جمعآوری آثار برای عموم مردم اعلام شده است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اردبیل با اشاره به محورهای این همایش، بیان کرد: جایگاه نهجالبلاغه در آموزههای اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهجالبلاغه بر ارتقای فرهنگسازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهجالبلاغه، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهجالبلاغه در استحکام درونی و آسیبزدایی فراجا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهجالبلاغه بر اقناعسازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهجالبلاغه بر ارتقای بصیرت دینی و انقلابی، الزامات و راهکارهای ترویج فرهنگ نهجالبلاغه در مجموعه انتظامی، الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهجالبلاغه، مؤلفهها و شاخصهای پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهجالبلاغه و رهیافتهای تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزههای نهجالبلاغه از محورهای این فراخوان است.
حجتالاسلام نظری تصریح کرد: پژوهشگران، استادان، دانشجویان، هنرمندان و علاقهمندان میتوانند آثار خود را در ۵ رشته فیلم کوتاه، مقالهنویسی، شعر، سرود و نقاشی به دبیرخانه همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه در ستاد فرماندهی انتظامی استان ارسال کنند.
وی با اشاره به نحوه شرکت در این همایش افزود: در بخش مقالهنویسی مقاله باید در قالب استاندارد بوده در بخش فیلم کوتاه باید فیلم بهصورت افقی و حداکثر مدتزمان آن سه دقیقه باشد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اردبیل گفت: در بخش نقاشی آثار با هر تکنیک در بخش شعر در قالبهای کلاسیک، نو و با محتوای موضوعات فراخوان همخوانی داشته باشد و در بخش سرود هم آثار حداکثر چهار دقیقه و تولیدی باشد.
نظری یادآور شد: تمام پژوهشگران، استادان، دانشجویان و هنرمندان میتوانند آثار خود را به شماره ۰۹۳۷۸۴۵۶۱۱۳ در پیامرسان ایتا و یا به عقیدتی سیاسی ردهها در فرماندهی انتظامی شهرستانها تحویل دهند.
وی افزود: آخرینمهلت فراخوان جمعآوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری نخستین همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه انتظامی استان ۱۸ آذر سال جاری است.
