نیروی انتظامی سنگر امنیت اجتماعی و فرهنگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی بعدازظهر یکشنبه در نشست با فرماندهان، مدیران و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بهشهر با گرامیداشت یاد و نام حضرت زینب (س) نقش ایشان را در نهضت امام حسین (ع) بی‌نظیر توصیف کرد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زینب (س) در عاشورا بیان کرد: حضرت زینب تنها یک خواهر داغ‌دیده نبود بلکه مظهر صبر و استقامت و پرچمدار تداوم نهضت عاشورا بود. مقاومت فرهنگی و تبلیغی ایشان نقش تکمیل‌کننده و جاودانه‌کننده قیام عاشورا را ایفا کرد و بدون حضور ایشان، کربلا ناتمام بود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به شرایط منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد: نیروی انتظامی امروز نه تنها پاسدار امنیت اجتماعی بلکه سنگری در جبهه فکری و اعتقادی جامعه است. دشمن از طریق جنگ روانی و فضای مجازی در تلاش برای تضعیف باورهای دینی و اعتماد عمومی مردم است و ما باید با استحکام‌بخشی به بنیان بصیرتی جامعه مقابله کنیم.

وی با بیان اینکه پیوند ایمان، تخصص و تعهد اخلاقی ویژگی ممتاز نیروی انتظامی است افزود: خدمت در این مجموعه مقدس یک عبادت اجتماعی است که مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و رعایت کرامت انسانی در رأس مأموریت‌ها قرار دارد.

حسینی مازندرانی همچنین بر اهمیت اعتماد مردم به نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: اعتماد عمومی با رفتار محترمانه، برخورد عادلانه و پاسخگویی سریع تقویت می‌شود و هر کارمند نیروی انتظامی باید سفیر حسن نیت و خدمت‌گذار صادق مردم باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی استان با اشاره به تهدیدات نوین و جرایم سازمان‌یافته بیان کرد: با توجه به موقعیت حساس منطقه مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و تضمین امنیت گردشگران باید با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

وی درباره اغتشاشات اخیر افزود: دشمن از هرج و مرج و ناامنی برای تضعیف اقتدار دولت و اعتماد مردم استفاده می‌کند و تلاش دارد اعتراضات مشروع را به خشونت و آشوب تبدیل کند. نیروی انتظامی با رعایت قانون بین معترضان قانونی و اغتشاش‌گران تفکیک قائل می‌شود.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی در پایان با تاکید بر مسئولیت کارکنان نیروی انتظامی اظهار داشت: حفاظت از شهروندان و اموال عمومی در برابر آسیب‌های ناشی از آشوب نخستین وظیفه ماست. اگر دشمن بداند که نیروی انتظامی هوشیار، منسجم و مورد اعتماد مردم است هرگز جرأت تعرض به امنیت کشور را نخواهد داشت.