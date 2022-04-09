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۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۵۳

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان :

هوای استان سمنان در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد

هوای استان سمنان در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد

سمنان- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به استقرار غبار و ریزگردها در آسمان استان، گفت: هوای استان در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

بهرام علی ظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط آب و هوا و آلودگی ناشی از غبار، آلاینده‌ها و ریزگردها در استان سمنان همزمان با روز شنبه، تاکید کرد: هوای استان امروز آلوده است لذا از فعالیت‌های بیرون از منزل می‌بایست دوری کرد.

وی با بیان اینکه بررسی میزان ریزگردها و گرد و غبار نشان داد میانگین شاخص آلودگی هوای سمنان روی عدد ۲۰۰ واحد و در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها است، تاکید کرد: به ورزشکاران توصیه می‌شود که در فضای باز ورزش و فعالیت بدنی سنگین نکنند.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان همچنین گفت: نوزادان سالمندان، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و سایر گروه‌های پرخطر نیز تا حد ممکن از منزل خارج نشوند.

ظاهری با بیان اینکه امروز کمیته اضطرار هوای سمنان برای بررسی شرایط بهبود وضعیت هوا برگزار خواهد شد، گفت: در دسته بندی شرایط آلودگی هوا شاخص بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۰ به بالا خطرناک تعریف شده است.

کد مطلب 5462543

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