برآوردها درباره عفو نتانیاهو از سوی هرتزوگ؛ جلسه فردا لغو شده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند: برآوردها حاکی از آن است که هرتزوگ (رئیس رژیم صهیونیستی) در ازای برگزاری انتخابات زودهنگام، با عفو نتانیاهو موافقت خواهد کرد.

رسانه های عبری همچنین گزارش دادند که دادگاه فردا نتانیاهو به دلایل امنیتی که فاش نشده، لغو شده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: نتانیاهو درخواست لغو جلسه محاکمه فردا به دلایل امنیتی و سیاسی را داده است. نتانیاهو به قضات درباره دلایل درخواست لغو جلسه فردا طی یک پاکت محرمانه توضیح خواهد داد.

کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که دادگاه با درخواست لغو جلسه فردا موافقت کرده است.

بن کاسبیت تحلیلگر اسرائیلی نیز گفت: منابع مختلف اصرار دارند که درخواست عفو گامی هماهنگ شده و مورد توافق میان ترامپ، نتانیاهو و هرتزوگ است.

همزمان رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد: با درخواست عفو نتانیاهو به شکل درست تعامل خواهم کرد و منافع اسرائیل را مدنظر قرار خواهم داد.