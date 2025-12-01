خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با بعد از ظهر دوشنبه کارگاه پیشگیری از چاقی ویژه مربیان مدارس شاهرود و میامی ویژه مربیان و مراقبان سلامت مدارس شاهرود و میامی به میزبانی سالن مجموعه کانون شهید بهشتی شهرستان شاهرود برگزار شد.
محمد حسن امامیون رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره این کارگاه، توضیح داد: این کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از چاقی و اضافه وزن و همچنین پیشگیری از عفونتهای تنفسی در بین دانش آموزان و نوجوانان و کودکان برگزار میشود.
امامیون با بیان اینکه مخاطبان این کارگاه در واقع مربیان بهداشت و مراقبان سلامت مدارس محسوب میشوند، افزود: این افراد به واسطه حضور مداوم در مدارس و در معرض قرار گرفتن دانش آموزان بهترین افرادی هستند میتوانند در سلامت دانش آموزان نقش محوری ایفا کنند.
بیماریهای حاد تنفسی در فصل پاییز
حامد طبسی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و فوق تخصص عفونتهای تنفسی در این مراسم با بیان اینکه این روزها شاهد هستیم که دانش آموزان بسیاری دچار علائمی مانند تب، سرفه، بدن درد و اسهال و.. هستند که آزار دهنده است، تاکید کرد: ما در شش ماهه دوم سال که مدارس و مهدهای کودک ما باز میشوند، با یک مسئله ساده روبرو نیستیم.
طبسی زاده با بیان اینکه عفونتهای تنفسی فقط یک آبریزش بینی و تب ساده نیستند و تنها یک ویروس نیست، بیان کرد: درست است که آنفولانزا پیشرو است اما کرونا ویروس و دیگر ویروسها هم شیوع زیادی پیدا کردهاند و ما با همه این مخاطرات روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه این روزها آنفلوانزا به طوفان بدل شده است، افزود: مدارس و محیطهای آموزشی، کانون شیوع عفونتهای تنفسی در تمام دنیا هستند زیرا مدرسه فقط یک محیط آموزشی نیست بلکه یک اکوسیستم از دانش آموزان و مربیان و معلمان و خانوادهها و … است پس میتواند کانون انتشار ویروس باشد.
چرا شیوع آنفلوانزا در کودکستانها بیشتر است
این پزشک فوق تخصص با بیان اینکه یک دانش آموز بیمار میتواند بیش از ۱۰ نفر را بیمار کند، ابراز کرد: تراکم جمعیت در مدارس ما سبب میشود که شیوع این ویروسهای تنفسی بیش از دیگر نقاط باشد وگرنه چرا در ادارات و محیطهای دیگر شاهد این موضوع نیستیم پس نقش مراقبان سلامت مدارس در کاهش شیوع ویروسها میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
طبسی زاده با بیان اینکه تراکم جمعیت در یک اتاق و کلاس ۲۰ متری مهمترین عامل شیوع سریع ویروسهای تنفسی در مدارس است، تاکید کرد: مسئله تماس فیزیکی و نزدیک دیگر عامل شیوع گسترده ویروسهای تنفسی است زیرا دانش آموزان در مقاطع کودکستان و ابتدایی تماس فیزیکی و بدنی بسیار زیادی دارند زیرا مدام در حال بازی کردن هستند و سخت میتوان آنها را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه کودکی که به کودکستان میرود تا سالی ۱۲ بار سرما میخورد و این طبیعی است، افزود: در مدارس ابتدایی این آمار به چهار الی پنج بار در سال میرسد و این یعنی بعد از کودکستان و مهد کودک به یکباره سرماخوردگی و بیماریهای بچهها هم کمتر میشود لذا سیستم ایمنی در حال تکامل از جمله عواملی است که هر چه سن بیشتر میشود، بدن ایمنی بیشتری پیدا میکند و در نتیجه ما شیوع ویروسها را در مهدهای کودک بیش از دیگر نقاط داریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به ایجاد شبکه و انتقال پیام به والدین یکی از مهمترین کارهایی است که مربیان و مراقبان سلامت بهداشت در مدارس میتوانند انجام دهند، گفت: مربیان باید از والدین بخواهند در صورت بیماری، فرزندان شأن را به مدرسه نفرستند.
اضافه وزن و چاقی
مهری دلوریان متخصص تغذیه و استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی نیز در این نشست با بیان اینکه کم تحرکی مهمترین عامل چاقی در بین دانش آموزان و نوجوانان و نونهالان است، گفت: از زمان شیوع کرونا به این سمت که شاهد هستیم محتواهای آموزشی از طریق بستر مجازی و شاد و … ارائه میشود، متأسفانه مواردی از کم تحرکی دانش آموزان به نسبت حضور مدارس، مشاهده میشود.
دلوریان با بیان اینکه پیشگیری از کنترل اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان موضوع بسیار جدی است، ابراز کرد: عوامل خطری در کشورمان هستند که به چاقی دامن میزنند اما پیش قراول و سردم دار همه این عوامل، رژیم غذایی نادرست در بین دانش آموزان است که به اضافه وزن و چاقی منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمک، شکر و لیپیدها و چربیها سه عامل مهم اضافه وزن در بین دانش آموزان و کودکان محسوب میشود، افزود: پرفشاری خون که دقیقاً در راستای زیادی مصرف نمک ایجاد میشود، از جمله مهمترین مسائلی است که برای سلامت نوجوانان و دانش آموزان باید به آنها توجه داشت و نباید با این تصور که اینها کودک هستند و فشار خون برای افراد بزرگسال است، خطرات را جدی نگرفت.
مصرف نمک بالا
کارشناس تغذیه و استاد بازنشسته علوم پزشکی با بیان اینکه در بررسی که در کشورمان انجام شده تمام مصرف نمک ما در روز بیش از ۱۲ گرم است، تاکید کرد: میانگین مصرف روزانه نمک برای هر فرد باید در روز فقط پنج گرم معادل یک قاشق چایخوری باشد.
دلوریان افزود: این موضوع در کشورمان به پرفشاری خون و در نهایت به سمت بیماریهای قلبی و عروقی سوق میدهد و مخاطراتی را برای همه ایجاد خواهد کرد لذا کم تحرکی و رژیم نادرست از جمله مهمترین عوامل در اضافه وزن بین دانش آموزان محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه کلسترول بالا، مصرف دخانیان، آلودگی هوا، خاطرات شغلی و مواد مخدر و … از جمله دیگر موضوعاتی است که سلامت جامعه را به خطر میاندازد، تاکید کرد: ۸۰ درصد بیماریهای قلبی و عروقی به نوع تغذیه باز میگردد همچنین ۹۰ درصد دیابت خصوص تیپ ۲ که به هر صورت مدل زندگی بر روی آن بی تأثیر نیست و ۳۰ درصد از سرطانها به تغذیه باز میگردد.
عوامل بروز بیماری و سرطان
این کارشناس تغذیه با بیان اینکه نگهداری مواد غذایی، طبخ و استفاده آنها و حتی این موضوع که ما در چه ظرفی غذا میخوریم در بروز سرطانها و بیماریها بسیار مؤثر است، افزود: نوع طبخ غذاها در رژیم غذایی ما هم میتواند یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در بروز سرطانها باشد، موضوعی که شاید چندان به آن اهمیتی داده نمیشود و درباره آن اطلاعاتی نداریم لذا اطلاع رسانی این مسائل از مهمترین موضوعاتی است که مربیان و مراقبان سلامت میتوانند در مدارس داشته باشند
دلوریان با بیان اینکه پیشنهاد شده مدارس در صورت نیاز با مادران دانش آموزان صحبت کنند و مطالب را به آنان گوشزد نمایند، گفت: اطلاع رسانی درباره اصلاح رژیم غذایی دانش آموزان از جمله مهمترین مسائلی است که میتواند در ارتقای سلامت دانش آموزان ما تأثیرگذار باشد زیرا هیچ مادری نمیخواهد که فرزندش آسیب ببیند.
در پایان این برنامه به پرسشهای مربیان سلامت مدارس شهرستان شاهرود توسط کارشناسان پاسخ داده شد. گفتنی است این دست نشستها با هدف ارتقای سلامت دانش آموزان در مدارس شهرستانهای شاهرود و میامی برگزار میشود.
