۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

فریدزاده: سینما دانشگاهی برای هنر شنیدن و گفت‌وگوی جهانی است

شیراز- رئیس سازمان سینمایی با تأکید بر نقش سینما در تسهیل تبادل نظر، این هنر را بستر توسعه مهارت «شنیدن» در جوامع دانست و خواستار گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای دستیابی به درک مشترک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده، شامگاه دوشنبه در نشست بین‌المللی همکاری‌های سینمایی، جایگاه سینما را فراتر از یک سرگرمی، بلکه عاملی اساسی برای ایجاد گفتمان میان انسان‌ها برشمرد و گفت: سینما فرصتی مغتنم برای تبادل دیدگاه‌ها و بهره‌برداری از منابع مشترک هنری است.

وی با ابراز خرسندی از میزبانی شهر شیراز، خطاب به میهمانان خارجی گفت: به شیراز، شهر ادب، فرهنگ، اندیشه و گفت‌وگو خوش آمدید.

وی در ادامه جشنواره جهانی فیلم فجر را نمادی از اعتبار بین‌المللی دانست که زمینه‌ساز این گردهمایی مهم شد.

رئیس سازمان سینمایی تأکید کرد: در میان تمام اشکال هنری، سینما بیشترین پتانسیل را برای ایجاد مکالمه دارد. «شنیدن» یک هنر است که باید آن را آموخت و سینما معلمی است که به ما می‌آموزد چگونه با دقت به جهان پیرامونمان گوش فرا دهیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این اجلاس و زبان جهانی سینما بتواند به شکلی مؤثر، فرهنگ شنیدن متقابل را در سطح بین‌الملل تقویت کند و سپس افزود: در هر گفت‌وگویی، توانایی شنیدن، مهم‌ترین فضیلت محسوب می‌شود؛ مهارتی که سینما به طور مؤثری آن را پرورش می‌دهد.

وی این جشنواره و اجلاس را سکویی برای تعامل و رایزنی پیرامون گسترش همکاری‌های سینمایی مشترک دانست و خاطرنشان کرد: زبان مشترک سینما و همکاری‌های عمیق‌تر، در نهایت به یک فهم مشترک خواهد رسید؛ نیازی اساسی که جهان امروز بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.

