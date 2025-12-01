به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده، شامگاه دوشنبه در نشست بینالمللی همکاریهای سینمایی، جایگاه سینما را فراتر از یک سرگرمی، بلکه عاملی اساسی برای ایجاد گفتمان میان انسانها برشمرد و گفت: سینما فرصتی مغتنم برای تبادل دیدگاهها و بهرهبرداری از منابع مشترک هنری است.
وی با ابراز خرسندی از میزبانی شهر شیراز، خطاب به میهمانان خارجی گفت: به شیراز، شهر ادب، فرهنگ، اندیشه و گفتوگو خوش آمدید.
وی در ادامه جشنواره جهانی فیلم فجر را نمادی از اعتبار بینالمللی دانست که زمینهساز این گردهمایی مهم شد.
رئیس سازمان سینمایی تأکید کرد: در میان تمام اشکال هنری، سینما بیشترین پتانسیل را برای ایجاد مکالمه دارد. «شنیدن» یک هنر است که باید آن را آموخت و سینما معلمی است که به ما میآموزد چگونه با دقت به جهان پیرامونمان گوش فرا دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد که این اجلاس و زبان جهانی سینما بتواند به شکلی مؤثر، فرهنگ شنیدن متقابل را در سطح بینالملل تقویت کند و سپس افزود: در هر گفتوگویی، توانایی شنیدن، مهمترین فضیلت محسوب میشود؛ مهارتی که سینما به طور مؤثری آن را پرورش میدهد.
وی این جشنواره و اجلاس را سکویی برای تعامل و رایزنی پیرامون گسترش همکاریهای سینمایی مشترک دانست و خاطرنشان کرد: زبان مشترک سینما و همکاریهای عمیقتر، در نهایت به یک فهم مشترک خواهد رسید؛ نیازی اساسی که جهان امروز بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.
