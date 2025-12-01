«کاتانه» حاصل بیش از ۱۰ سال تلاش برای روایت یک حقیقت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوانا میشی عصر دوشنبه در نشست نقد و بررسی فیلم «کاتانه»، از واقعیتهایی سخن گفت که الهامبخش داستان فیلمش بودهاند؛ واقعیتهایی که طنز تلخ اجتماعی را در بستری از درام روایت میکنند.
او با ابراز خرسندی از نخستین حضورش در ایران و نمایش فیلم در فضایی بینالمللی اظهار داشت: «کاتانه» نخستین فیلم بلند من است و تلاش کردم آن را با نگاهی طنزآمیز به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشورم بسازم.
میشی توضیح داد: ایده اولیه «کاتانه» را در دوران دانشآموزی نوشته و بیش از ده سال برای تأمین سرمایه و رساندن آن به اکران زمان گذاشته است. داستان فیلم در روستایی جریان دارد که اهالی آن برای فرار از هزینهها و حفظ معیشت، بهصورت جعلی خود را معلول ثبت میکنند تا از پرداخت مالیات معاف شوند. به گفته او، این رفتار نه برای دستیابی به ثروت که تلاشی برای ادامه زندگی است.
این کارگردان رومانیایی، ورود یک گروه بازرسی به روستا را عاملی برای گرهزایی و آشکار شدن حقیقت دانست و افزود: در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلیونها نفر در رومانی درخواست دریافت مزایای اجتماعی داشتند و موارد مشابهی در یونان نیز وجود داشت؛ جایی که حتی یک جزیره به چشم نابیناها مشهور شده بود، اما ساکنانش خودروهای شخصی داشتند.
میشی تاکید کرد: «کاتانه» روایتی از واقعیت است که با خیالپردازی و عناصر طنز و درام ترکیب شده تا مخاطب به شیوهای تازه با مسائل جدی جامعه روبهرو شود.
