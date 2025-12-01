به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، شهر شیراز کانون توجهات بین‌المللی در عرصه فرهنگ و هنر قرار گرفت؛ جایی که نشست پربار همکاری‌های سینمایی با حضور مقامات رسمی داخلی و نمایندگان خارجی برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، گردهمایی مهم پیش‌بینی شده برای تعمیق همکاری‌های سینمایی با استقبال رسمی از میهمانان خارجی آغاز شد. ترکیب حاضرین نشان‌دهنده اهتمام جدی ایران به گسترش پیوندهای سینمایی در سطح جهانی بود؛ جایی که وزرای فرهنگ، سفرا و رایزنان فرهنگی از مجموع ۲۳ کشور مختلف جهان، از جمله: جمهوری آذربایجان، ازبکستان، بلاروس، بوسنی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، سریلانکا، صربستان، قرقیزستان، یونان، هند، ارمنستان، فرانسه، بولیوی، اروگوئه، روسیه، مالی، بورکینافاسو، غنا، ساحل عاج، نیجر و سنگال، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جشنواره جهانی فیلم فجر، در چهل و سومین دوره خود، میزبان حدود ۲۰۰ نفر از مهمانان خارجی است که فعالیت‌های خود را از پنجم آذرماه در سالن «هنرشهر آفتاب» شیراز آغاز کرده و تا روز دوازدهم آذرماه ادامه خواهد داشت. جدول اکران روزانه این جشنواره بسیار پربار تنظیم شده است؛ به طوری که روزانه هشت فیلم از طریق چهار بخش اصلی که شامل بخش‌های رقابتی بین‌المللی، «جلوه‌گاه شرق»، «چشم‌انداز» و همچنین بخش خاص «زیتون شکسته» می‌باشد، به نمایش درمی‌آیند. علاوه بر این، علاقه‌مندان فرصت خواهند داشت تا نظاره‌گر اکران دو فیلم فاخر و ارزشمند باشند که اخیراً مراحل مرمت فنی را پشت سر گذاشته‌اند.

برنامه این سفر فرهنگی تنها به این نشست محدود نمی‌شود؛ اختتامیه رسمی این جشنواره عصر روز سه‌شنبه با حضور وزیر ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد. همچنین، وزیر ارشاد در نظر دارد تا با شرکت در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس، دغدغه‌های فرهنگی منطقه را مورد بررسی قرار دهد و دیدارهای جداگانه‌ای نیز با اعضای هیئت‌های خارجی و هنرمندان فعال در عرصه سینما ترتیب دهد.