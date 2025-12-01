به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی بین‌المللی همکاری‌های سینمایی، که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مقامات فرهنگی و سینمایی کشورهای گوناگون برگزار شد، هنر را به عنوان عنصری فراگیر در پیوند دادن جوامع برشمرده و سینما را نماد زبان مشترک بشریت دانست.

وی ادامه داد: استان فارس با داشتن بیشترین تعداد شهرستان، بخش و شهر در میان استان‌های ایران، ساختار اداری گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. فارس شامل ۳۷ فرمانداری، ۹۷ بخش و ۱۳۷ شهر است و به لحاظ زیرساخت‌های حمل و نقل، هشت فرودگاه فعال دارد که سهم سه فرودگاه از این تعداد بین‌المللی است.

استاندار فارس با تأکید بر پیشینه تاریخی عمیق این منطقه، یادآور شد: فارس محل تلاقی سه دوره مهم تمدنی ایران بوده و میراث گران‌بهای دوران‌های هخامنشی، ساسانی و زندیه را در خود حفظ کرده است.

امیری در ادامه سخنان خود، جایگاه فارس را به عنوان قطب فرهنگی کشور تثبیت کرد و گفت: آرامگاه‌های سعدی و حافظ، دو ستاره درخشان ادبیات فارسی، در قلب این استان جای گرفته‌اند. این دیار همواره پرورش‌دهنده علم، عرفان و علوم عقلی بوده است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب از آن با عبارت «حماسه، دین و هنر» یاد کرده‌اند. مردم این خطه به مهمان‌نوازی، علاقه به فرهنگ و سعه صدر شهره‌اند.

استاندار فارس به پتانسیل‌های اکوتوریسم و گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: شیراز و استان فارس در طول سال پذیرای سیل عظیمی از مسافران خارجی هستند. از منظر طبیعی، این منطقه دارای اقلیم‌های متضادی است به طوری که مناطق سردسیر و گرمسیر در فاصله‌ای اندک از یکدیگر قرار دارند. علاوه بر این، فارس به دلیل امکانات پزشکی پیشرفته، به عنوان یکی از مراکز اصلی جذب گردشگری درمانی شناخته می‌شود.

وی یادآور شد که این استان میزبان بقاع متبرکه فرزندان اهل بیت (ع) بوده و به همین دلیل، زیارتگاهی مهم برای مسلمانان سراسر جهان محسوب می‌شود.