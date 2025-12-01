به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (دوشنبه، ۱۰ آذر) در نشست سراسری فرماندهان مرکز مقاومت بسیج وزارتخانه ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در تاریخ ۵ آذر ۱۳۵۸ اظهار کرد: یاد بسیج، یاد هشت سال دفاع مقدس را زنده می‌کند و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در آن دوران شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی مؤثر به مردم گفت: هیچ‌گاه راهی بن‌بست نیست و با تفکر بسیجی می‌توان مسیرها را هموار کرد. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم احساس کنند مطالباتشان شنیده می‌شود. مردم می‌دانند برخی امور زمان‌بر است، اما استمرار تلاش‌ها موجب دلگرمی آنان خواهد شد و بسیج به دنبال حل مشکلات و ایجاد تغییرات مؤثر است.

وی بیان کرد: با توجه به مسئولیت‌ها، باید بیشتر از هر زمانی در مسیر تحقق خواسته‌های مردم گام برداریم و در راستای کاهش نارضایتی‌ها تلاش کنیم. مردم فهیم و نجیب در شرایط سخت ثابت کرده‌اند که پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

صادق با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، تلاش‌های کارکنان وزارتخانه را ارزشمند توصیف کرد و گفت: هم‌افزایی داخلی و تقویت همکاری با سایر نهادها در شرایط حساس ضروری است و این هم‌افزایی به ویژه در شرایط جنگی اهمیت ویژه‌ای دارد. وی نقش بسیج را حیاتی دانست و افزود: همان‌گونه که در میدان جنگ ایثار شد، امروز نیز باید با همین روحیه در عرصه خدمت‌رسانی عمل کنیم و بسیج به معنای واقعی کلمه نیرویی است که با اراده‌ای راسخ برای خدمت به مردم پیش می‌رود.

صادق یادآور شد: در وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده‌ایم که با استفاده از ظرفیت‌های بسیج، مشکلات مردم حل شود. بسیج می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله حوزه مسکن، راه‌سازی و بازآفرینی شهری نقش اساسی ایفا کند. همچنین اقدامات بسیج در مناطق مختلف کشور، به ویژه در حوزه‌های روستایی و شهری، تأثیرات مثبتی داشته است.

وی بر ضرورت تبیین اقدامات انجام‌شده برای مردم تأکید کرد تا موجب افزایش امید و آگاهی شود و اظهار کرد: بی‌شک موفقیت‌ها نتیجه هم‌افزایی و هم‌دلی تمامی کارکنان است و این تبیین موجب امیدواری بیشتر مردم و تحقق اهداف نهایی خواهد شد.

صادق با اشاره به عملکرد مجموعه در جنگ ۱۲ روزه گفت: در حوزه هوایی، با وجود توقف پروازها، حجم فعالیت فرودگاهی چند برابر شد و در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای رکورد جابه‌جایی کالا شکسته شد که بیانگر تفکر بسیجی و اقدام بسیجی‌وار رانندگان است. همچنان بر پایه تفکر بسیجی، یعنی «با مردم، بین مردم و برای مردم»، به فعالیت ادامه خواهیم داد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی بسیج در استان‌ها، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مستندسازی و به تصویر کشیدن اقدامات انجام‌شده در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و توجه به دستور رئیس‌جمهوری برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.