به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین امروز دوشنبه و در جریان نشست فوق العاده اعضای بریکس در سخنانی اعلام کرد: برخی از کشورها پیوسته جنگ تجاری و تعرفه‌ای به راه می‌اندازند و ضربه‌ای ویرانگر به اقتصاد جهانی وارد می‌کنند.

رئیس جمهور چین در این خصوص اضافه کرد: کشورهای عضو بریکس باید از نقاط قوت خود استفاده کنند و همکاری تجاری را عمیق‌تر کنند.

شی جین پینگ در نشست مجازی بریکس در این باره افزود: بریکس در آزمون آشفتگی بین المللی مقاومت کرده و به توسعه پایدار و بلند مدت ادامه خواهد داد. همکاری نزدیک‌تر کشورهای عضو بریکس، پاسخ به چالش‌های خارجی را تسهیل خواهد کرد. کشورهای عضو بریکس بر لزوم حمایت از شفافیت و صیانت از نظم اقتصادی و تجاری بین‌المللی تأکید دارند. اعضای گروه بریکس متعهد هستند در برابر آشفتگی‌های بین‌المللی مقاومت کرده و روند توسعه پایدار بلندمدت خود را حفظ کنند.

وی سپس افزود: چین از موضع برزیل در مورد بحران اوکراین حمایت می‌کند.

این در حالیست که وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیروز یکشنبه اعلام کرد: شی جین پینگ رئیس جمهور چین فردا دوشنبه در اجلاس مجازی بریکس شرکت می‌کند.

پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که برزیل به ابتکار لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور این کشور، روز دوشنبه اجلاس مجازی فوق العاده کشورهای عضو بریکس را برای بحث درباره سیاست تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد کرد.