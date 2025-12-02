میرزاد: مشکلی در بحث تامین کالاهای اساسی در استان ایلام وجود ندارد

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازار مصرف مرغ در استان ایلام به طور کامل وابسته به تولید داخلی شده و تأمین مرغ زنده تنها از داخل استان صورت میگیرد. انتظار میرود روسای جهاد کشاورزی شهرستانها با جدیت وارد عمل شوند تا هم رصد و هم صحتسنجی در زنجیره تأمین مرغ انجام شود و شفافسازی در این بخش صورت گیرد.
وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران گفت: بر اساس این مصوبه، استاندار و استان اختیار دارند بدون استفاده از ارز دولتی کالاهای اساسی را وارد کنند. مدت اجرای این مصوبه چهار ماه است و مرز مهران به صورت ویژه برای واردات کالاهای اساسی فعال خواهد شد تا بتوانیم بازار را تنظیم و قیمتها را کاهش دهیم.
میرزاد خاطرنشان کرد: کمیتهای زیر نظر مدیرکل اقتصادی استان از فردا کار خود را آغاز خواهد کرد تا وضعیت بازار عراق را ارزیابی و کالاهای اساسی مورد نیاز استان را از این کشور وارد کند.
نرخ تورم ایلام در آبانماه جایگاه پنجم کشور را داشته است. شاخص قیمت مصرفکننده به ۴۱۷.۵ ر سیده که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است. در ۱۲ ماهه منتهی به آبان نیز تورم ۴۴ درصدی ثبت شده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار مورد بازرسی از صنوف استان در قالب رزمایش مشترک دستگاهها انجام شده و ۲۱۹ پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.
