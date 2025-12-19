به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام در خطبه‌های اول نماز جمعه شیراز با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین (ع) گفت: ویژگی انسان با تقوا این است که چشم و گوش خود را از حرام و لغو حفظ می‌کند و در پی دانش نافع باشد. ایشان توضیح دادند که علم نافع شامل دانش‌های دنیوی و دینی است که هم برای زندگی فرد و جامعه مفید است و هم انسان را برای آخرت آماده می‌کند.

وی با اشاره به سابقه درخشان پزشکی شیراز از زمان ابن‌سینا تا امروز، علم پزشکی و علوم کاربردی را نمونه‌ای از علم نافع دانست که نه‌تنها برای فرد بلکه برای جامعه و حتی جهانیان سودمند است.

آیت‌الله دژکام افزود: دستیابی به پیشرفت‌های هسته‌ای و دیگر فناوری‌ها تنها زمانی ارزشمند است که همراه با دین و اخلاق باشد وگرنه به آسیب به انسان‌ها منجر می‌شود.

علم نافع، کلید آبادانی دنیا و آخرت است

امام جمعه شیراز گفت: علم بدون دین می‌تواند مخرب باشد، همان‌طور که دانش هسته‌ای بدون خداپرستی و اخلاق، به جنگ و ویرانی منجر شده است. بنابراین انسان با تقوا باید علم نافع را بیاموزد تا دنیا و آخرت خود و جامعه را آباد کند.

آیت‌الله دژکام در پایان با دعا برای بهره‌مندی همگان از علم نافع و تأکید بر پرهیزکاری و خداپرستی، خطاب به نمازگزاران افزود: علم نافع دانشی است که به بشر کمک می‌کند تا دنیا و آخرت خود و امت اسلامی را آباد کند.

جایزه «محی‌الدین» ترویج علم نافع در شیراز است

نماینده ولی فقیه در فارس در خطبه دوم نماز جمعه ضمن توصیه به تقوا و رعایت قوانین شرعی و قانونی، گفت: راه آخرت و سعادت انسان در پرهیز از گناه و عمل به تقواست و مدیران نیز باید زمینه سوءاستفاده را محدود کنند.

وی با اشاره به بارش‌های اخیر و اهمیت شکرگزاری خداوند، یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله حائری را گرامی داشت و از نهادهای مرتبط خواست تا در زمینه علوم انسانی و اعطای جایزه «محی‌الدین» به منظور ترویج علم نافع در شیراز تلاش کنند.

آیت‌الله دژکام جایزه علوم انسانی «محی‌الدین» را فرصتی برای پیشبرد اهداف دینی و علمی شهر و استان دانست.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های مدارس علمیه و نقش بانوان در گسترش تعلیم و تربیت دینی گفت: شیراز با دارا بودن عنوان سومین حرم اهل بیت، زمینه رشد مذهبی و دینی برای همه مردم فراهم کرده است.

پیروی از حضرت عیسی مسیح (ع) یعنی عمل به انسان دوستی است

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود به تولد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی اشاره کرد و خطاب به مسیحیان جهان گفت: پیروی واقعی از حضرت عیسی (ع) یعنی عمل به پیام صلح، انسان‌دوستی و اخلاق او. مسلمانان نیز به آموزه‌های همه پیامبران، از جمله حضرت عیسی و پیامبر خاتم، عمل می‌کنند و انتظار دارند سایر پیروان انبیا نیز ارزش‌های اخلاقی و انسانی را رعایت کنند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: پیروی از علم نافع و آموزه‌های پیامبران، کلید آبادانی دنیا و آخرت است و همه مردم و مسئولان باید در این مسیر تلاش کنند.