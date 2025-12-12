آیت الله دژکام: مهرورزی حلقه مفقوده ادبیات انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های اول نماز جمعه شیراز با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، گفت: بهترین پناهگاه برای انسان تقوا و بدترین پناهگاه، معصیت خداست. کسانی که برای رهایی از مشکلات به درِ خانه غیر خدا می‌روند، نه‌تنها بهره‌ای نمی‌برند بلکه دست خالی و ناامید بازمی‌گردند.

وی با اشاره به فشارهای مستکبران جهانی افزود: برخی گمان می‌کنند با تسلیم شدن در برابر ظلم و تکیه بر ظالمان به نتیجه می‌رسند، در حالی که خداوند به‌صراحت فرموده است به او توکل کنید و وعده داده کسانی که به غیر او پناه ببرند، ناامید خواهند شد.

تنها پناهگاه مطمئن انسان تقواست

امام جمعه شیراز در ادامه با استناد به خطبه متقین از نهج‌البلاغه، یکی از ویژگی‌های مهم اهل تقوا را «کنترل نگاه» برشمرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند انسان باتقوا چشم خود را از حرام می‌بندد؛ این آموزه ریشه قرآنی دارد و در آیه ۳۰ سوره نور به‌صراحت بر آن تأکید شده است.

آیت‌الله دژکام خاطرنشان کرد: مؤمن نگاه خیره به ناموس مردم ندارد و این نشانه حیا و ایمان است. حتی اگر کسی متوجه نشود، خداوند به نگاه انسان آگاه است.

نگاه به حرام تیر ابلیس است

وی با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) گفت: نگاه به حرام، تیری از تیرهای شیطان است و اگر کسی از ترس خدا از آن چشم‌پوشی کند، خداوند لذت ایمان را در دل او قرار می‌دهد؛ لذتی که از هر لذت زودگذر دنیوی برتر است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین با اشاره به روایتی درباره روز قیامت افزود: در آن روز، همه چشم‌ها گریان‌اند مگر چشمی که از حرام بسته شده، چشمی که در راه اطاعت خدا بیدار مانده و چشمی که از خشیت الهی اشک ریخته است.

وی در پایان با توصیه به یاد دائمی خداوند تصریح کرد: اگر انسان عظمت و آگاهی خدا نسبت به اعمال بندگان را در دل زنده نگه دارد، دل می‌لرزد و نگاه جرأت گناه پیدا نمی‌کند. ماه‌های رجب، شعبان و رمضان فرصت آماده‌سازی دل‌ها برای قرار گرفتن در معرض باران رحمت الهی است.

پژوهش باید مسئله‌محور و در خدمت حل مشکلات کشور باشد

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های دوم نماز جمعه شیراز، با توصیه خود و نمازگزاران به تقوا و پرهیزکاری، به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله سالروز شهادت آیت‌الله شهید دکتر محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: شهید مفتح از چهره‌هایی بود که هم در حوزه علمیه و هم در دانشگاه منشأ خیر، بیداری و حرکت روشن‌بینانه برای امت اسلامی شد.

وی با تأکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه یکی از الزامات گام دوم انقلاب اسلامی است، افزود: اگر قرار است تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد، آبشخور این تمدن باید حوزه علمیه و دانشگاه اسلامی باشد و بدون همراهی این دو، تلاش‌های دیگر به ثمر نخواهد نشست.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به روز پژوهش، تصریح کرد: پژوهش‌های علمی در حوزه و دانشگاه باید در خدمت تحقق اهداف دینی و حل مسائل کشور باشد. اگرچه تولید مقالات علمی و حضور در پایگاه‌های استنادی جهانی ارزشمند است، اما نباید نتیجه پژوهش‌ها صرفاً در خدمت پیشبرد تمدن غربی قرار گیرد، بلکه باید مسئله‌محور و ناظر به نیازهای واقعی کشور باشد.

تمدن نوین اسلامی بدون مهرورزی و وحدت حوزه و دانشگاه شکل نمی‌گیرد

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد ادبیات رایج چند دهه اخیر در میان جریان‌های انقلابی پرداخت و گفت: در این ادبیات، بیشترین تمرکز بر عدالت بوده، در حالی که قرآن و فرهنگ ایرانی-اسلامی مفهومی فراتر از عدالت را نیز در خود دارد و آن «مهرورزی و مرحمت» است. تا زمانی که مهربانی نباشد، عدالت نیز جایگاه واقعی خود را پیدا نخواهد کرد.

عدالت بدون مرحمت به مقصد نمی‌رسد

وی با استناد به آیات قرآن کریم و اشعار حافظ و سعدی، مهرورزی را ریشه‌دار در معارف دینی و فرهنگی ایران دانست و افزود: قرآن کریم انسان‌هایی را که به اوج مقامات معنوی می‌رسند، کسانی معرفی می‌کند که اهل عمل به صبر و مرحمت هستند. پیامبر اسلام (ص) نیز با عنوان «رحمةً للعالمین» نماد کامل این مهرورزی است.

امام‌جمعه شیراز با اشاره به شرایط امروز جهان و مظلومیت مردم غزه، تأکید کرد: اگر در جهان عدالت حاکم بود، این حجم از ظلم، گرسنگی و جنایت علیه کودکان و زنان رخ نمی‌داد. پیام انقلاب اسلامی و پیام قرآن به جهان، دعوت به رهایی از ظلم و بازگشت به مهربانی و انسانیت است.

آیت الله دژکام در پایان، با تأکید بر نقش مهرورزی در زندگی اجتماعی، از مردم خواست در تعاملات روزمره، نسبت به یکدیگر اهل رحمت باشند و گفت: رحم و محبت در خانواده، بازار و جامعه اگر جاری شود، رحمت الهی نیز نازل خواهد شد و این سرمایه بزرگ نباید در مسیر پیشرفت ملت ایران فراموش شود.