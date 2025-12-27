تکمیل سینما و پلاتوی تئاتر گراش و تالار شهر اوز تا دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمدی صبح شنبه در سفر به جنوب فارس اظهار کرد: بهره‌برداری از «پروژه سینما و پلاتوی تئاتر گراش» و تکمیل «تالار شهر اوز» نه در حد شعار، بلکه در عمل، دهه فجر امسال را به جشن فرهنگ، هنر و امید تبدیل می‌کند.

وی افزود: این افتتاح‌ها در سردترین ماه سال، گرمای امید را به دل ادیبان و هنرمندان این شهرستان‌ها می‌آورد و نویدبخش توجه جدی به توسعه فرهنگی در جنوب فارس است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با بیان اینکه رویکرد این اداره‌کل بر تقویت زیرساخت‌ها، ساماندهی منابع انسانی و توزیع عادلانه امکانات فرهنگی در سراسر استان است، گفت: پلاتوی نمایشی گراش با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و ظرفیت ۱۰۰ نفر، با اعتباری بیش از ۶۲ میلیارد ریال احداث شده و در حال پیگیری انشعابات نهایی است تا در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

احمدی ادامه داد: این پروژه یک «انقلاب کوچک هنری» در جنوب فارس محسوب می‌شود، چرا که زیرساخت‌های فرهنگی پیش‌نیاز شکوفایی هنر هستند و بدون آن‌ها، بسیاری از استعدادها مجال بروز پیدا نمی‌کنند.

وی در ادامه درباره تالار شهر اوز نیز گفت: ۴۰ میلیارد ریال برای تکمیل این تالار اختصاص یافته و تلاش می‌کنیم تا همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس یادآور شد: این مجموعه فرهنگی با زیربنای یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع ساخته شده و آمفی‌تئاتر آن ظرفیت ۸۰۰ نفر را دارد.

احمدی همچنین با اشاره به سپردن مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان به یک بانوی فرهنگ‌ور این شهرستان، افزود: لارستان یکی از قطب‌های مهم فرهنگی جنوب فارس است و این جایگاه باید بیش از پیش تقویت شود.