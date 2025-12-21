ساخت کتابخانه شهر بهمن آباده فارس ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فیروزی، صبح یکشنبه با اشاره به پروژه کتابخانه عمومی شهر بهمن آباده گفت: پروژه کتابخانه شهر بهمن پس از ۵ سال توقف با دریافت کد ماده ۲۳، دوباره فعال شده است.

فیروزی اضافه کرد: این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع تعریف شده و زیربنای پیش‌بینی‌شده آن یک هزار و صد مترمربع در سه طبقه بوده است. بر اساس مصوبات جلسه ماده ۲۳، مقرر شد در فاز نخست، تنها یک طبقه از ساختمان اجرا شود که شامل ۴۸۰ مترمربع زیربنای همکف خواهد بود و اجرای طبقات بعدی به تأمین اعتبارات آتی منوط شده است.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات پروژه تصریح کرد: این پروژه در سال ۱۴۰۲ کد دریافت کرده است. در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این پروژه مصوب شد که از این میزان، دو میلیارد تومان تخصیص یافته است، همچنین در سال ۱۴۰۴ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی پیش‌بینی شده که مجموع اعتبارات دو سال اخیر را به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رساند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس درباره مشارکت‌های مردمی نیز گفت: در صورت تسریع روند اجرایی پروژه، خیرین فرهنگی آمادگی مشارکت بیشتری دارند و تاکنون نیز حدود ۴۰۰ میلیون تومان از سوی خیرین به این پروژه اختصاص یافته است.

فیروزی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان آباده افزود: پروژه کتابخانه عمومی شهر بهمن با هدف ارتقای سرانه فضای مطالعه و دسترسی شهروندان به خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است با تأمین اعتبارات دولتی و جلب مشارکت خیرین، موانع اجرایی آن برطرف شود.

وی در پایان تصریح کرد: تکمیل و بهره‌برداری از کتابخانه عمومی شهر بهمن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگی منطقه، خدمات کتابخانه‌ای، افزایش دسترسی به منابع مطالعاتی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایفا کند و این اداره‌کل با جدیت پیگیر تسریع در روند اجرای پروژه است.