رنجبر: قصه‌ها صبر و زندگی را معنا می‌بخشند

جهرم-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تأکید بر نقش عمیق قصه در زیست انسانی گفت: داستان‌ها صبر می‌آموزند، غم‌ها را شریک می‌شوند و به زندگی معنا می‌بخشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر ظهر جمعه در آئین پایانی دهمین دو سالانه داستان کوتاه نارنج جهرم، با بیان اینکه، قصه‌ها صبر می‌آموزند، غم‌ها را شریک می‌کنند و زندگی را معنا می‌بخشند گفت: اهالی داستان‌نویسی را می‌توان عاشق‌ترین آدم‌های ناب دانست.

وی ادامه داد: ما با شخصیت‌های داستانی همزادپنداری می‌کنیم، با «عباس» در «جای خالی سلوچ» زیسته‌ایم، با «مدیر مدرسه» جلال آل احمد هم‌راه شده‌ایم، و با شاهنامه فردوسی، قصه‌های جاودان را تجربه کرده‌ایم.

جهرم پایگاه کتاب داستان کوتاه کشور

دبیر دهمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج جهرم گفت: یک‌هزار و ۸۴۵ اثر از سوی یک‌هزار و ۲۳۰ نویسنده به دبیرخانه ارسال شد که این آمار بیانگر استقبال گسترده نویسندگان و رشد مشارکت در این رویداد ادبی است.

محمد بادپر افزود: پس از داوری مرحله نخست، ۲۲۸ اثر به مرحله نهایی راه یافت و در پایان، سه اثر به‌عنوان برگزیده و سه اثر به‌عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

وی، با اشاره به رشد کمی آثار ارسالی ادامه داد: در مقایسه با دوره گذشته، تعداد آثار رسیده به دبیرخانه حدود ۱۰ درصد افزایش داشته که بیانگر پویایی و بالندگی داستان کوتاه در کشور است.

بادپر افزود: در بخش رقابتی این دوره، هیأت داوران مقام نخست را به داستان «هیس! خاموش باش» نوشته مصطفی ستاری از مشهد اختصاص داد.

وی اظهار کرد: مقام دوم به داستان «تک‌خال» اثر مریم قرائی زاده از یزد رسید و مقام سوم نیز به داستان «پیامبر گربه‌ها» نوشته میثم معارفه‌بند از تهران تعلق گرفت.

دبیر جشنواره نارنج جهرم افزود: همچنین داستان «فصل شقایق» نوشته شقایق اکبری از کرمانشاه، «عروس دره‌های هایور» اثر فاطمه علیزاده از شیراز و «تاریکی شبانه راه‌وار» نوشته فاطمه حاجی‌پروانه از تهران به‌عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند.

بادپر ادامه داد: ما توانستیم جهرم را به پایگاهی برای داستان کوتاه بدل کنیم. نخستین قصه این جشنواره در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و امروز پس از دو دهه، به درختی تناور بدل شده است.

او افزود: داستان کوتاه، برخلاف تصور برخی، نه تنها کمتر از رمان نیست، بلکه ریشه‌ای کهن‌تر دارد و می‌تواند مسائل اجتماعی و انسانی را در قالبی موجز و اثرگذار بیان کند.

