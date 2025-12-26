به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر ظهر جمعه در آئین پایانی دهمین دو سالانه داستان کوتاه نارنج جهرم، با بیان اینکه، قصهها صبر میآموزند، غمها را شریک میکنند و زندگی را معنا میبخشند گفت: اهالی داستاننویسی را میتوان عاشقترین آدمهای ناب دانست.
وی ادامه داد: ما با شخصیتهای داستانی همزادپنداری میکنیم، با «عباس» در «جای خالی سلوچ» زیستهایم، با «مدیر مدرسه» جلال آل احمد همراه شدهایم، و با شاهنامه فردوسی، قصههای جاودان را تجربه کردهایم.
جهرم پایگاه کتاب داستان کوتاه کشور
دبیر دهمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج جهرم گفت: یکهزار و ۸۴۵ اثر از سوی یکهزار و ۲۳۰ نویسنده به دبیرخانه ارسال شد که این آمار بیانگر استقبال گسترده نویسندگان و رشد مشارکت در این رویداد ادبی است.
محمد بادپر افزود: پس از داوری مرحله نخست، ۲۲۸ اثر به مرحله نهایی راه یافت و در پایان، سه اثر بهعنوان برگزیده و سه اثر بهعنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.
وی، با اشاره به رشد کمی آثار ارسالی ادامه داد: در مقایسه با دوره گذشته، تعداد آثار رسیده به دبیرخانه حدود ۱۰ درصد افزایش داشته که بیانگر پویایی و بالندگی داستان کوتاه در کشور است.
بادپر افزود: در بخش رقابتی این دوره، هیأت داوران مقام نخست را به داستان «هیس! خاموش باش» نوشته مصطفی ستاری از مشهد اختصاص داد.
وی اظهار کرد: مقام دوم به داستان «تکخال» اثر مریم قرائی زاده از یزد رسید و مقام سوم نیز به داستان «پیامبر گربهها» نوشته میثم معارفهبند از تهران تعلق گرفت.
دبیر جشنواره نارنج جهرم افزود: همچنین داستان «فصل شقایق» نوشته شقایق اکبری از کرمانشاه، «عروس درههای هایور» اثر فاطمه علیزاده از شیراز و «تاریکی شبانه راهوار» نوشته فاطمه حاجیپروانه از تهران بهعنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند.
بادپر ادامه داد: ما توانستیم جهرم را به پایگاهی برای داستان کوتاه بدل کنیم. نخستین قصه این جشنواره در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و امروز پس از دو دهه، به درختی تناور بدل شده است.
او افزود: داستان کوتاه، برخلاف تصور برخی، نه تنها کمتر از رمان نیست، بلکه ریشهای کهنتر دارد و میتواند مسائل اجتماعی و انسانی را در قالبی موجز و اثرگذار بیان کند.
