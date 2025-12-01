به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در احکامی حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ، محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محسن برمهانی معاون سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمدامین توکلی‌زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و عباس حیدری مدیرعامل برج میلاد را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری رویداد هفته بازی ایران ۱۴۰۴ (هفت‌خوان بازی) منصوب کرد.

در احکام اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد آمده است؛

نظر به اهمیت و تأثیرگذاری زیست‌بوم صنعت بازی‌های دیجیتال به عنوان پیشران قدرت نرم کشور در عرصه صنایع خلاق فرهنگی و به منظور ایجاد هماهنگی بین‌سازمانی برای اولویت‌بخشی به محتوا، فرهنگ‌سازی عمومی و جریان‌سازی فرهنگی در داخل کشور، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای سیاست‌گذاری رویداد هفته بازی ایران ۱۴۰۴ (هفت‌خوان بازی)» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به پروردگار متعال و در سایه همدلی و همفکری با سایر اعضا، شاهد برپایی هرچه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی باشیم.»

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی احسان جازم معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را به عنوان دبیر رویداد هفته بازی ایران ۱۴۰۴ (هفت‌خوان بازی) و دبیر جلسات شورای سیاست‌گذاری این رویداد منصوب کرد.

در این حکم نیز آمده است؛

نظر به اهمیت و تأثیرگذاری زیست‌بوم صنعت بازی‌های دیجیتال به عنوان پیشران قدرت نرم کشور در عرصه صنایع خلاق فرهنگی و به منظور ایجاد هماهنگی بین‌سازمانی برای اولویت‌بخشی به محتوا، فرهنگ‌سازی عمومی و جریان‌سازی فرهنگی در داخل کشور، به موجب این حکم به عنوان «دبیر رویداد هفته بازی ایران ۱۴۰۴ (هفت‌خوان بازی) و دبیر جلسات شورای سیاست‌گذاری» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به پروردگار متعال و با استفاده از تجارب پیشین و در سایه همدلی و همفکری با سایر اعضا، شاهد برپایی هرچه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی باشیم.