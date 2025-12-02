سایت ثبت برند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ثبت برند و پروسه ی آن، با پر کردن اظهارنامه ی برند و مراجعه به سایت ثبت اسناد و املاک، امکان پذیر می شود. اگر شما هم میخواهید به اطلاعات کامل در خصوص ثبت برند در تهران برسید، این مقاله ی ارزشمند و کاربردی را از دست ندهید.

ثبت برند

ثبت برند، یک ثبت برای سازمان ها و شرکت ها در حوزه ی قضایی به شمار می رود. برای ثبت برند در سطح بین المللی، شرکت ها می توانند از یک نوع تقاضانامه کمک بگیرند که با عنوان تقاضانامه ی سطح مادرید هم شناخته می شود. با پر کردن این تقاضانامه، برند در تمامی کشور های عضو این سیستم شناخته می شود. برای این که ثبت برند در سطح بین المللی صورت بگیرد، ابتدا باید برند در ایران به ثبت رسیده باشد.

قوانین ثبت

برای این که ثبت برند خود را به صورت قانونی پیش ببرید، باید از علامت هایی که نمی توان در ثبت کردن برند به کار برد، آگاه باشید. در ایران، علامت های انتخاب شده نباید مخالف موازین اسلامی باشند. در ادامه، نشان های ممنوع را شرح می دهیم:

نماد های دولتی و موسسات را نمی توان برای برند خود استفاده کرد. لوگو موسساتی از قبیل: هلال احمر، صلیب سرخ و ... نباید با نماد برند شما یکی باشند.

علامت مخصوص جمهوری اسلامی یا نماد ایران

کلماتی که برند شما را با ایران به هم مرتبط می کنند، مثل: دولتی، ایران و ...

علامت هایی که بر خلاف هنجار عمومی بوده و نظم را مختل می کنند.

برند انتخابی شما نباید گمراه کننده باشد. به عنوان مثال، نمی توان برای لبنیاتی از تصویر غیر مرتبط استفاده کرد. در این حالت، افراد گمراه می شوند.

استفاده از نشانه های سلطنتی ، سازمان های بین المللی و ... در لوگو برند ممنوع است.

شباهت بالای دو برند و لوگو، ممکن نیست.

اگر علامت یا نام تجاری گمراه کننده بوده و شبیه علامت متعلق به سازمان دیگر باشد.

مزایای ثبت کردن برند

ثبت برند، چه مزایایی دارد که بسیاری از کسب و کار ها ترجیح می دهند این کار را انجام دهند؟ در ادامه، به برخی از برترین مزایای این کار اشاره می کنیم:

یک برند خوب به راحتی در ذهن افراد ثبت می شود. در نتیجه، در دنیای امروز که حجم اطلاعات زیاد است، افراد می توانند به راحتی برند را به خاطر بسپارند. مثلا برند سامسونگ می تواند تداعی کننده ی یک سری محصولات در ذهن شما باشد.

مشتریان، در برابر برند ها می توانند رفتار متفاوت تری نشان دهند. به عنوان مثال، تشویق برای خرید و تهیه ی محصولات برند ها، موضوع مهمی است و می تواند هیجان را در افراد بالا ببرد.

با این کار، شرکت ها می توانند محصولات شان را از هم متمایز کنند. برای بازاریابی، ایجاد شهرت و... هم می تواند ثبت برند روش مناسبی باشد.

اجازه استفاده از آن ها را اشخاص ثالث دارند و به عنوان یک منبع مستقیم درآمد از حق امتیاز ها می باشد. موافقت نامه های اعطاء نمایندگی هم عموما برند های ثبت شده هستند.

و...

تفاوت ثبت برند و لوگو

لوگو، از نظر دیداری می تواند افراد را متوجه نوع شرکت کرده و حوزه ی فعالیت شرکت را به مشتریان یادآوری می کند. در صورتی که برند، از راه دیداری و شنیداری بر روی یادآوری شرکت در ذهن مخاطبان تاثیرگذار است. مهم ترین موضوعی که در مورد ثبت برند و لوگو باید بدانید، این است که مراحل ثبت در هر دو مورد یکسان است. تفاوت دیگری که در ثبت لوگو وجود دارد این است که اگر لوگو مد نظر شما رنگی باشد، برای انتشار در روزنامه باید چاپ رنگی آگهی را درخواست دهید.

مدارک لازم برای ثبت برند

برای این که اشخاص حقیقی ثبت برند خود را انجام دهند، نیاز به ارائه ی یک سری مدارک است. در ادامه، مدارک مورد نیاز را برای ثبت کردن برند عنوان می کنیم:

مجوز فعالیت که می تواند جواز کسب هم باشد.

یک تصویر ۱۰*۱۰ از لوگو

کپی کارت بازرگانی

کپی کارت ملی و شناسنامه

اما اگر برای ثبت برند اشخاص حقوقی می خواهید اقدام کنید، باید مدارک زیر را ارائه دهید:

کپی از روزنامه تاسیس شرکت و در صورت تغییر، کپی از روزنامه ی تغییرات

کپی مجوز های شرکت و پروانه ی بهره برداری

کپی از کارت بازرگانی و کارت ملی مدیر عامل شرکت

تصویر ۱۰*۱۰ از لوگو شرکت

چنانچه اشخاص حقیقی پروسه ی ثبت برند لاتین را بخواهند در پیش بگیرند، باید این مدارک را به دنبال داشته باشند:

شناسنامه و کارت ملی متقاضی

پر کردن درخواست ثبت برند لاتین

کارت بازرگانی معتبر

نمونه علامت تجاری لاتین ۱۲*۱۲

مجوز فعالیت شامل: جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، جواز کسب و گواهی های فعالیت از نهاد های قانونی

اما برای ثبت برند لاتین برای اشخاص حقوقی، مدارک زیر نیاز است:

کارت ملی و شناسنامه ی متقاضی

مجوز فعالیت شامل: جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، هر نوع گواهی فعالیت از طرف نهاد های قانونی یا جواز کسب

روزنامه ی رسمی تاسیس یا آخرین تغییرات شرکت

کارت بازرگانی معتبر

تکمیل اظهارنامه ی ثبت برند لاتین

نمونه ی لوگو لاتین در ابعاد ۱۲*۱۲ سانتی متر

مراحل ثبت برند در هلدینگ ملاصدرا

شما می توانید اطلاعات برند و لوگو خود را برای ثبت برند در هلدینگ ملاصدرا وارد کنید. در ادامه، مراحل ثبت برند را به صورت کلی شرح می دهیم:

انتخاب نام برند: نام برند نباید قبلا ثبت شده باشد و قابلیت ثبت را داشته باشد.

استعلام نام قبل از ثبت

آماده کردن مدارک مورد نیاز: پس از تایید اولیه ی برند در سایت، باید نسخه ی فیزیکی تمامی مدارک به اداره ی ثبت تحویل داده شود.

ثبت اظهارنامه در سایت اداره مالکیت

پرداخت هزینه ی اظهارنامه در سایت

چاپ آگهی تقاضای ثبت در روزنامه ی رسمی: پس از بررسی اظهارنامه ی شما به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز، اگر برند قابل ثبت باشد، آگهی مربوطه در روزنامه ی رسمی منتشر می شود.

مراجعه ی حضوری به اداره ی مالکیت: اگر فردی نسبت به نشان تجاری شما اعتراض نداشته باشد، پس از ۳۰ روز، اظهارنامه تایید می شود. پس از این که پیامک مربوطه را دریافت کردید، باید به صورت حضوری به اداره ی مالکیت معنوی کشور مراجعه کنید.

پرداخت حق ثبت برند: پس از تایید ثبت علامت تجاری و تحویل اصل یا کپی مدارک، می توانید حق ثبت را پرداخت کنید.

پرداخت هزینه ی روزنامه رسمی نوبت دوم

تصدیق ۱۰ ساله ی ثبت برند: در نهایت، گواهی ده ساله ی برند خود را دریافت می کنید. پس از این که دو روزنامه ی رسمی چاپ شد، با تحویل آن به همراه اظهارنامه ی ثبت برند و عکس برند ۶*۶ به اداره ی مالکیت معنوی، سند برند ثبت شده را تحویل می گیرید.

موضوع مهمی که در خصوص ثبت برند وجود دارد، این است که اگر متقاضی بر فرآیند ثبت اعتراض داشته باشد، تنها در صورت داشتن شرایط زیر می تواند اعتراض کند:

مدت اعتراض تنها ۳۰ روز پس از ثبت در روزنامه است و بعد از این زمان، نمی توان اعتراض کرد.

ثبت علامت تجاری مورد نظر به نام خود، توسط شخص یا اشخاصی (عمدی)

شباهت برند مورد نظر از نظر علائم، رنگ و خطوط با برند دیگر.

با توجه به پروسه ی زمان بر ثبت برند، شما می توانید با کمک هلدینگ ملاصدرا این مراحل را در کوتاه ترین زمان ممکن پیش ببرید. هلدینگ ملاصدرا با سابقه ی ۴۰ ساله می تواند بهترین انتخاب شما برای ثبت برند و لوگو باشد.

منبع:https://www.mollasadrasabt.com/

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.