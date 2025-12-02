به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح گسترده تعویض چراغ‌های معابر استان اصفهان اظهار کرد: در قالب این پروژه، ۴۰۰ هزار چراغ پرمصرف معابر در سراسر استان اصفهان با همکاری صنعت برق استان و بهره‌گیری از ظرفیت تولیدکنندگان بومی، در حال تعویض است.

وی اضافه کرد: هدف اصلی این اقدام کاهش چشمگیر مصرف انرژی برق و بهبود کیفیت روشنایی معابر شهری و روستایی استان است؛ به طوری که با جایگزینی چراغ‌های کم‌مصرف، حدود ۱۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق استان حاصل خواهد شد.

استاندار اصفهان افزود: این پروژه یکی از گام‌های مؤثر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقا کیفیت خدمات شهری است که هم‌زمان موجب حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی شده است.

تأمین انرژی پایدار و اقتصادی همواره یکی از چالش‌های کلیدی استان اصفهان است

وی با بیان اینکه تأمین انرژی پایدار و اقتصادی همواره یکی از چالش‌های کلیدی استان محسوب می‌شود تصریح کرد: تعویض چراغ‌های معابر به فناوری‌های جدید علاوه بر صرفه‌جویی در منابع استان، نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، روشنایی پایدار و ارتقای امنیت اجتماعی خواهد داشت.

جمالی نژاد این طرح را نمونه موفقی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی، صنعت برق و بخش خصوصی استان در مسیر تحقق اهداف سیاست‌های ملی مدیریت انرژی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد سایر استان‌ها از تجارب موفق اصفهان در حوزه بهینه‌سازی مصرف برق بهره بگیرند.

وی تاکید کرد: این پروژه ضمن ایجاد فرصت‌های اشتغال برای نیروهای فنی و تولیدکنندگان بومی، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه فناوری‌های روشنایی و مدیریت انرژی در استان ایجاد خواهد کرد و الگویی مناسب برای سایر مناطق کشور محسوب می‌شود.