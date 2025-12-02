  1. استانها
تعویض ۴۰۰هزار چراغ معابر اصفهان ۱۰۰ مگاوات درمصرف برق صرفه‌جویی می‌کند

اصفهان- استاندار اصفهان گفت: با اجرای طرح تعویض ۴۰۰ هزار چراغ پرمصرف معابر در سطح استان، ۱۰۰ مگاوات از مصرف انرژی برق اصفهان کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح گسترده تعویض چراغ‌های معابر استان اصفهان اظهار کرد: در قالب این پروژه، ۴۰۰ هزار چراغ پرمصرف معابر در سراسر استان اصفهان با همکاری صنعت برق استان و بهره‌گیری از ظرفیت تولیدکنندگان بومی، در حال تعویض است.

وی اضافه کرد: هدف اصلی این اقدام کاهش چشمگیر مصرف انرژی برق و بهبود کیفیت روشنایی معابر شهری و روستایی استان است؛ به طوری که با جایگزینی چراغ‌های کم‌مصرف، حدود ۱۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق استان حاصل خواهد شد.

استاندار اصفهان افزود: این پروژه یکی از گام‌های مؤثر در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقا کیفیت خدمات شهری است که هم‌زمان موجب حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی شده است.

تأمین انرژی پایدار و اقتصادی همواره یکی از چالش‌های کلیدی استان اصفهان است

وی با بیان اینکه تأمین انرژی پایدار و اقتصادی همواره یکی از چالش‌های کلیدی استان محسوب می‌شود تصریح کرد: تعویض چراغ‌های معابر به فناوری‌های جدید علاوه بر صرفه‌جویی در منابع استان، نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، روشنایی پایدار و ارتقای امنیت اجتماعی خواهد داشت.

جمالی نژاد این طرح را نمونه موفقی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی، صنعت برق و بخش خصوصی استان در مسیر تحقق اهداف سیاست‌های ملی مدیریت انرژی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد سایر استان‌ها از تجارب موفق اصفهان در حوزه بهینه‌سازی مصرف برق بهره بگیرند.

وی تاکید کرد: این پروژه ضمن ایجاد فرصت‌های اشتغال برای نیروهای فنی و تولیدکنندگان بومی، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه فناوری‌های روشنایی و مدیریت انرژی در استان ایجاد خواهد کرد و الگویی مناسب برای سایر مناطق کشور محسوب می‌شود.

