کاهش ۱۲۶ مگاواتی مصرف برق ادارات اصفهان در تعطیلات

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اساس پایشهای انجامشده توسط شرکت برق، در تعطیلات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۲۶ مگاوات کاهش مصرف برق در بخش مشترکین اداری به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش دما تا اواسط شهریور، از شرکتهای توزیع برق و برق منطقهای استان خواست با اجرای دقیق برنامههای مدیریت و بهینهسازی مصرف، انجام ممیزی انرژی، بازدیدهای میدانی، تعویض چراغهای پرمصرف معابر با چراغهای LED، ساماندهی مولدهای برق اضطراری و نصب کنتورهای هوشمند در ادارات، از هرگونه قطع برق بدون برنامه برای مشترکین خانگی، صنفی، صنعتی، کشاورزی و اداری خودداری کنند.
وی بر ضرورت همکاری تمامی مشترکین از جمله مراکز تجاری، پاساژها، صنوف و فروشگاههای زنجیرهای در رعایت الگوهای مصرف بهینه تأکید کرد و افزود: خاموشکردن سیستمهای روشنایی در روز و ساعات پیک مصرف، تنظیم دمای کولرها روی ۲۴ درجه و نصب سایهبان بر روی کولرها، از اقدامات ضروری در این زمینه است.
شیشهفروش با بیان اینکه مسئولان انرژی در همه ادارات و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت دمای ۲۷ درجه و الزامات صرفهجویی در برق و آب هستند، خاطرنشان کرد: کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل، کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق در پایان وقت اداری و آمادهبهکار بودن ژنراتورهای اضطراری در ساعات پیک، از جمله الزامات است. همچنین سیستمهای سرمایشی و روشنایی باید در پایان وقت اداری و روزهای تعطیل خاموش شوند.
وی همچنین بر همکاری عمومی در پویشهای مصرف بهینه برق و آب، جلوگیری از مصارف غیرمتعارف و منع آبریزی در معابر و شستوشوی حیاط، خودرو و کوچهها با آب شرب تأکید کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان افزود: شمارههای ۱۲۱ (حوادث برق) و ۱۲۲ (حوادث آب) به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به مشترکین و امدادرسانی در مواقع ضروری هستند.
به گفته وی، تیمهای تخصصی گشت و نظارت و مروجان صرفهجویی از شرکتهای توزیع برق و آب و فاضلاب استان نیز با اعمال نظارت بر مصارف در ادارات، صنوف و سایر مشترکین، الزامات مدیریت مصرف را پیگیری و اجرایی خواهند کرد.
