علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جوی روزهای پیشرو اظهار کرد: پیشبینیها نشان میدهد تا ظهر روز پنجشنبه آسمان استان عمدتاً نیمهابری تا ابری بوده و در برخی ساعات با وزش باد ملایم همراه خواهد بود.
وی افزود: روز چهارشنبه (فردا) در مناطق شمالغربی، بهویژه اورامانات، احتمال وقوع رگبار موقت باران وجود دارد که ماهیت آن کوتاهمدت و پراکنده پیشبینی میشود.
زورآوند تصریح کرد از عصر پنجشنبه تا شنبه هفته آینده پدیده قابل توجهی در استان دیده نمیشود و تنها کاهش جزئی دمای شبانه و افزایش نسبی آلایندههای شهری در نواحی مرکزی ممکن است رخ دهد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد وضعیت فعلی جوی حاکی از ثبات نسبی و آرامش هوا در بیشتر مناطق استان تا ابتدای هفته آینده است.
