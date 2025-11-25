  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

رگبار پراکنده در اورامانات و هوای نیمه‌ابری کرمانشاه

کرمانشاه – مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: از عصر سه شنبه تا ظهر پنجشنبه هوای کرمانشاه نیمه‌ابری تا ابری است و در نواحی شمال‌غربی احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جوی روزهای پیش‌رو اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا ظهر روز پنجشنبه آسمان استان عمدتاً نیمه‌ابری تا ابری بوده و در برخی ساعات با وزش باد ملایم همراه خواهد بود.

وی افزود: روز چهارشنبه (فردا) در مناطق شمال‌غربی، به‌ویژه اورامانات، احتمال وقوع رگبار موقت باران وجود دارد که ماهیت آن کوتاه‌مدت و پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند تصریح کرد از عصر پنجشنبه تا شنبه هفته آینده پدیده قابل توجهی در استان دیده نمی‌شود و تنها کاهش جزئی دمای شبانه و افزایش نسبی آلاینده‌های شهری در نواحی مرکزی ممکن است رخ دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد وضعیت فعلی جوی حاکی از ثبات نسبی و آرامش هوا در بیشتر مناطق استان تا ابتدای هفته آینده است.

