علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه آخرین تحلیل دادههای هواشناسی، امروز آسمان استان کرمانشاه نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد، رگبار باران و احتمال رعدوبرق دور از انتظار نیست.
وی افزود: از سهشنبه تا پنجشنبه با تضعیف ناپایداریها، کاهش نسبی دمای هوا، افزایش آلایندههای شهری در ساعات آغازین روز و رشد ابر در برخی مقاطع زمانی پیشبینی میشود و این شرایط مهمترین پدیدههای جوی استان طی این دوره خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: همچنین روز جمعه با عبور موجی کوتاه از جو منطقه، افزایش متوسط دما بهویژه در ساعات شب رخ میدهد و در بعدازظهر و اواخر وقت احتمال رگبارهای پراکنده در نقاط مختلف استان وجود دارد.
