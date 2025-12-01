  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

ناپایداری‌های جوی امروز کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد

ناپایداری‌های جوی امروز کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اعلام کرد: امروز هوای استان نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد، رگبار و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز آسمان استان کرمانشاه نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد، رگبار باران و احتمال رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی افزود: از سه‌شنبه تا پنجشنبه با تضعیف ناپایداری‌ها، کاهش نسبی دمای هوا، افزایش آلاینده‌های شهری در ساعات آغازین روز و رشد ابر در برخی مقاطع زمانی پیش‌بینی می‌شود و این شرایط مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان طی این دوره خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: همچنین روز جمعه با عبور موجی کوتاه از جو منطقه، افزایش متوسط دما به‌ویژه در ساعات شب رخ می‌دهد و در بعدازظهر و اواخر وقت احتمال رگبارهای پراکنده در نقاط مختلف استان وجود دارد.

کد خبر 6674389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها