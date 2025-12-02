به گزارش خبرنگار مهر، ناصر باکیده صبح سهشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه قزوین اظهار کرد: رسانهها در حوزه سینما، تلویزیون و مباحث فرهنگی بهدرستی مسیر و اهداف جشنواره را برای جامعه تبیین کردهاند و امروز به همین منظور در قزوین حضور داریم.
وی افزود: بر اساس ارزیابی دبیرخانه و درخواستهای ارسالشده از استانها، قزوین به دلیل برخورداری از پیشینه فرهنگی، هنرمندان توانمند، نیروهای اجرایی فعال و ظرفیتهای هنری ویژه بهعنوان میزبان بخش پادکست انتخاب شد.
وی با اشاره به سابقه فرهنگی قزوین اضافه کرد: قزوین شهر تعزیه، شعر و پیشکسوتان هنر است و وجود بناهای تاریخی و هویت فرهنگی غنی، این استان را به یک نقطه مناسب برای حضور جشنواره تبدیل میکند.
باکیده درباره ساختار بخش پادکست گفت: این بخش در چهار محور شامل گفتوگو محور، روایتمحور، رادیو نمایش و بخش پژوهشی برگزار میشود.
وی عنوان کرد: جداسازی بخش پادکست از فیلمهای کوتاه به افزایش تولید، برنامهریزی گستردهتر و فرصت بیشتر برای تهیهکنندگان و تولیدکنندگان آثار کمک میکند.
دبیر جشنواره بینالمللی فیلم معروف با اشاره به رویکرد تمرکززدایی در ستاد مرکزی امر به معروف افزود: یکی از اهداف ما ایجاد فرصتهای عادلانه فرهنگی در سطح کشور است و قزوین به دلیل توانمندیهایش توانست این مسئولیت را برعهده بگیرد.
باکیده مهمترین تغییر این دوره نسبت به دوره قبل را اضافه شدن بخش بینالملل دانست و توضیح داد: در این دوره توجه ویژهای به آثار مرتبط با جهان اسلام، کشورهای مقاومت و بهخصوص موضوع غزه، کودکان و زنان غزه داریم. جشنواره در حال تبدیل شدن به یک رصدخانه سالانه برای شناسایی آثار مناسب فرهنگی است.
وی با اشاره به زمان برگزاری جشنواره در دهه مبارک فجر گفت: امیدواریم نمایش آثار فقط به شهر قزوین محدود نشود و در تمامی شهرستانهای استان شاهد اکران باشیم. تفاهمنامه بین دبیرخانه و ستاد استان قزوین زمینه اجرایی این همکاری را فراهم کرده است.
دبیر جشنواره معروف با تاکید بر شعار اصلی این دوره خاطرنشان کرد: هنر و رسانه در قبال جامعه مسئولیت دارند و جشنواره تلاش میکند این نقش را در تولید محتوا و جهتدهی فرهنگی تقویت کند. ورود ستاد امر به معروف به حوزه رسانه و هنر نیز اقدامی مثبت و مؤثر است.
