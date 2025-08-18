به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع رسانی جشنواره، با پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران متشکل از ناصر باکیده، مصطفی محمودی، حمید عزتی کلی، اکبر نوری، حسین محمدی و محمود علیمحمدی و موافقت جعفر محمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و رییس جشنواره، ساسان قجر کارگردان نویسنده و بازیگر سینما و تئاتر که طراحی و تاسیس جشنواره کمدی را نیز بر عهده داشت، به عنوان دبیر این رویداد هنری معرفی شد.

قجر پیش از این جشنواره‌های مختلفی در حوزه سینما و تئاتر را با محوریت برگزاری در استان‌های کشور طراحی کرده بود که از آن جمله می توان جشنواره بین المللی پانتومیم و جشنواره ملی تئاتر ائل را نام برد.

نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران از ۲۱ تا ۲۴ مهر امسال در زنجان برگزار می‌شود.