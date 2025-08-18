  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

معرفی ساسان قجر به عنوان دبیر جشنواره فیلم‌های کمدی سینمای ایران

ساسان قجر به عنوان دبیر نخستین جشنواره فیلم های کمدی سینمای ایران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع رسانی جشنواره، با پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران متشکل از ناصر باکیده، مصطفی محمودی، حمید عزتی کلی، اکبر نوری، حسین محمدی و محمود علیمحمدی و موافقت جعفر محمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و رییس جشنواره، ساسان قجر کارگردان نویسنده و بازیگر سینما و تئاتر که طراحی و تاسیس جشنواره کمدی را نیز بر عهده داشت، به عنوان دبیر این رویداد هنری معرفی شد.

قجر پیش از این جشنواره‌های مختلفی در حوزه سینما و تئاتر را با محوریت برگزاری در استان‌های کشور طراحی کرده بود که از آن جمله می توان جشنواره بین المللی پانتومیم و جشنواره ملی تئاتر ائل را نام برد.

نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران از ۲۱ تا ۲۴ مهر امسال در زنجان برگزار می‌شود.

