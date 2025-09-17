پوستر نخستین جشنواره فیلم های کمدی سینمای ایران رونمایی شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران در آئین رونمایی از پوستر جشنواره که با حضور هنرمندان سینما و تئاتر استان، جمعی از اهالی رسانه و مدیران استانی برگزار شد، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد هنری در سخنانی گفت: همگان برنقش سینما و اهمیت آن واقف هستند از این رو در روزگاری که زندگی برای مردم ما کمی سخت شده جشنواره کمدی اتفاق مبارکی است که می‌تواند شادی و نشاط را برای شهروندان استان و هموطنانمان به ارمغان بیاورد. این جشنواره قابلیت برگزاری در سطح بین المللی در دوره‌های بعد را دارد.

جعفر محمدی اضافه کرد: از تمام مدیران و مسولان دستگاه‌های اجرایی بخشهای دولتی و خصوصی می‌خواهم این جشنواره را از آن خود بدانند و تلاش کنیم با کمک هم لبخند را بر روی لب‌های مردم بنشانیم.

نامگذاری جایزه بزرگ جشنواره به نام رضا ژیان ارزشمند است

مشاور عالی دبیر جشنواره فیلم‌های کمدی سینمای ایران نیز با ابراز خشنودی از جمع حضور در جمع هنرمندان و مدیران دغدغه مند استان گفت: نگاه فرهنگی وحمایتی دستگاه‌ها بسیار ارزشمند است و امیدواریم استمرار یابد.برنامه‌ها و بخشهای متنوعی برای جشنواره پیش بینی شده و اگرچه این رویداد گام نخست خود را در بخش ملی تجربه می‌کند اما ارسال بیش از ۱۷۰ اثر به جشنواره نشان می‌دهد که با استقبال بسیار مناسبی از سوی سینماگران مواجه شده.

ناصر باکیده اضافه کرد: یکی از اهداف جشنواره مطالبه گری در حوزه سینمای کمدی است و از طرفی هم به دنبال کشف استعدادهای فیلمسازی هستیم؛ دست اندرکاران جشنواره تلاش می‌کنند تا لبخندی را بر روی لبهای مردم بنشانند و برنامه ریزی برای اکران فیلم‌های جشنواره به صورت هم زمان در شهرهای مختلف استان در دست انجام است.

وی با یادکردی از زنده یاد رضا ژیان هنرمند زنجانی سینما تئاتر و تلویزیون ایران نامگذاری و اهدای جایزه بزرگ جشنواره را که به نام او مزین شده از دستاوردها و افتخارات جشنواره در توجه و ارج نهادن به چهره‌های سرشناس و اثرگذار کشور دانست.

طنز سالم نقش مهمی در کاهش پرخاشگری و تلطیف روابط اجتماعی دارد

در ادامه آئین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با تاکید بر این موضوع که شادی و خنده یکی از عناصر گمشده زندگی ما است.

در حالی‌که برای گریاندن مردم هنرمندان بسیاری تربیت کرده‌ایم گفت: در پرورش کسانی که بتوانند لبخند بر چهره مردم بنشانند کم‌کاری کرده‌ایم. این در حالی است که خنده یک نیاز اساسی اجتماعی و درمان بسیاری از دردهای پنهان جامعه محسوب می‌شود.

نبی‌الله محمدی افزود: طنز سالم نقش مهمی در کاهش پرخاشگری و تلطیف روابط اجتماعی دارد، مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر گام‌های مشخصی در حوزه فرهنگ برداشته است.

وی با قدردانی از دست اندرکاران جشنوارهکه تلاش کردند تا یک حرکت ارزشمند ملی را رقم بزنند ابراز امیدواری کرد با برگزاری مطلوب و شایسته جشنواره در سالهای آینده شاهد برگزاری و گسترده‌تر شدن این رویداد هنری و بین المللی شدن آن باشیم چرا که استان زنجان زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری بیشتری را دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: بودجه فرهنگ و هنر در سال گذشته حدود ۲۵ همت بوده و همه حوزه‌ها از جمله سینما را شامل می‌شود. با وجود این، منابع دولتی به تنهایی کافی نیست و همان‌طور که در ورزش باشگاه‌ها با حمایت اسپانسرها اداره می‌شوند، در سینما و دیگر رشته‌های هنری نیز باید به سمت مشارکت بخش خصوصی حرکت کنیم. آینده هنر کشور در گرو هم‌افزایی دولت، مجلس و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

وی گفت: بودجه کل کشور در عرصه سینما بودجه‌ای بسیار ناچیز است که تقریباً حدود هشت روز بودجه سازمان صدا و سیماست و کل این بودجه شاید کفاف ساخت چهار فیلم در سطح استاندادهای جهانی را ندهد.

پس از اهدای احکام اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره، از پوستر نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران با طراحی سامان قجر رونمایی شد.

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلم‌سازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجردر زنجان برگزار می‌شود.

موسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، موسسه بهاران، با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و یک بانک در استان زنجان در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت و همکاری دارند.