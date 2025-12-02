به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم «تکریم مادران و همسران شهدا» همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین‌(س)، روز پنج‌شنبه ۱۳ آذر با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از هنرمندان مطرح کشوری، فعالان فرهنگی، نویسندگان حوزه دفاع مقدس و... در باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات روایت فتح، این آئین با هدف پاسداشت مقام والای خانواده معظم شهدا و تجلیل از صبر و ایثار آنان ترتیب یافته است و در حاشیه آن از کتاب جدید این انتشارات با عنوان «حواسم هست» زندگینامه شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی نیز رونمایی می‌شود.

کتاب «حواسم هست» اثری تازه در حوزه ادبیات مقاومت است که با محوریت روایت‌های خانواده و دوستان شهید، لحظه‌های کمتر دیده‌شده از زندگی یک شهید خاص را به تصویر می‌کشد. این کتاب تلاش دارد لایه‌های انسانی، عاطفی و در عین حال استوار مادر، این نقش بی‌بدیل را برای نسل امروز بازخوانی کند.

در این برنامه مردمی، از مادران و همسران شهدا به‌عنوان الگوهای ماندگار صبر و وفاداری تجلیل به عمل خواهد آمد.