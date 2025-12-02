  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

احتمال سفر هیئت دولت به خوزستان در ۲ تا ۳ هفته آینده

اهواز – معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: پس از برگزاری جلسات استاندار در تهران، حضور هیئت دولت در خوزستان قطعی شده اما زمان دقیق این سفر مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله فضل‌الله پور پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست جوانی جمعیت و امور جوانان خوزستان اظهار کرد: در این نشست، راهکارها و فرآیندهای اصلاحی مرتبط با تخصیص و تسریع اعتبارات بانکی ویژه جوانان و متقاضیان ازدواج مورد بررسی قرار گرفت.

وی بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج تأکید کرد و افزود: تخصیص مسکن به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، که پشتوانه قانونی دارد، باید طبق ضوابط اجرایی شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان درباره موضوع دورکاری بانوان گفت: قرار شد مواد قانونی و بخشنامه‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور مجدداً به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا آنان ملزم به اجرای کامل قوانین مربوط به دورکاری بانوان شاغل دارای سه فرزند باشند و این خانواده‌ها با آرامش بیشتری به امور خود رسیدگی کنند.

فضل‌اله‌پور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای سفر هیأت دولت اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند موضوعات اولویت‌دار خود را در قالب طرح‌ها و پیشنهادهای قابل طرح در جلسه هیأت دولت آماده کنند تا امکان تبدیل آنها به مصوبه و قرار گرفتن در دستور کار ویژه دولت فراهم شود.

وی گفت: لازم است مسائل مهم خوزستان در قالب پیشنهادات کلان و ملی، به‌ویژه در حوزه جمعیت و افزایش ازدواج، به‌صورت مصوبات اعتباری یا برنامه‌های بالادستی ارائه شود تا از ظرفیت سفر هیأت دولت برای حل چالش‌های استان استفاده شود.

