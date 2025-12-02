احتمال سفر هیئت دولت به خوزستان در ۲ تا ۳ هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله فضل‌الله پور پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست جوانی جمعیت و امور جوانان خوزستان اظهار کرد: در این نشست، راهکارها و فرآیندهای اصلاحی مرتبط با تخصیص و تسریع اعتبارات بانکی ویژه جوانان و متقاضیان ازدواج مورد بررسی قرار گرفت.

وی بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج تأکید کرد و افزود: تخصیص مسکن به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، که پشتوانه قانونی دارد، باید طبق ضوابط اجرایی شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان درباره موضوع دورکاری بانوان گفت: قرار شد مواد قانونی و بخشنامه‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور مجدداً به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا آنان ملزم به اجرای کامل قوانین مربوط به دورکاری بانوان شاغل دارای سه فرزند باشند و این خانواده‌ها با آرامش بیشتری به امور خود رسیدگی کنند.

فضل‌اله‌پور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای سفر هیأت دولت اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند موضوعات اولویت‌دار خود را در قالب طرح‌ها و پیشنهادهای قابل طرح در جلسه هیأت دولت آماده کنند تا امکان تبدیل آنها به مصوبه و قرار گرفتن در دستور کار ویژه دولت فراهم شود.

وی گفت: لازم است مسائل مهم خوزستان در قالب پیشنهادات کلان و ملی، به‌ویژه در حوزه جمعیت و افزایش ازدواج، به‌صورت مصوبات اعتباری یا برنامه‌های بالادستی ارائه شود تا از ظرفیت سفر هیأت دولت برای حل چالش‌های استان استفاده شود.