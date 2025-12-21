به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز یکشنبه گفت: در راستای اجرای وظایف قانونی و تشدید نظارت‌ها بر تأمین بهداشت عمومی، گروه مشترک نظارت و بازرسی استان با همکاری عوامل اداره دامپزشکی شهرستان تبریز، موفق به شناسایی و پلمب سه واحد کشتارگاه زیرزمینی و غیرمجاز در این شهرستان شد.

حامی با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت عمومی گفت: نظارت‌های مستمر و هدفمند اداره‌کل دامپزشکی با هدف جلوگیری از عرضه فرآورده‌های خام دامی غیرمجاز و غیربهداشتی و صیانت از سلامت شهروندان انجام می‌شود و با هرگونه فعالیت خارج از ضوابط و مقررات بهداشتی در حوزه کشتار و تولید فرآورده‌های دامی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

وی افزود: کشتارگاه‌های غیرمجاز علاوه بر ایجاد مخاطرات جدی برای سلامت جامعه، موجب اخلال در چرخه قانونی تولید و توزیع فرآورده‌های دامی می‌شوند و استمرار این‌گونه نظارت‌ها نقش مؤثری در تضمین عرضه محصولات سالم و بهداشتی به مصرف‌کنندگان دارد.

حامی خاطرنشان کرد: واحدهای مذکور پس از شناسایی، با رعایت کامل ضوابط قانونی پلمب و پرونده متخلفان جهت رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی اداره‌کل دامپزشکی استان گزارش دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

حمله با بیل به بازرسان دامپزشکی

بر اساس این گزارش، در جریان کشف کشتارگاه زیرزمینی غیرمجاز در جریان بازرسی کارشناسان بهداشتی دامپزشکی استان از یک سوله که به‌عنوان کشتارگاه زیرزمینی و غیرمجاز شناسایی شده بود، فرد متخلف بهداشتی با اقدامی خشونت‌آمیز و با استفاده از بیل به بازرسان حمله کرد و به‌طور مستقیم جان مأموران را دامپزشکی را مورد تهدید قرار داد.

این حادثه در حین انجام وظیفه قانونی بازرسان رخ داد و با ایجاد تنش و خطر جدی برای عوامل اجرایی همراه بود. در پی این اقدام، شکایت رسمی علیه فرد متخلف به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه، توهین و تمرد نسبت به مأموران دولت حین انجام وظیفه در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس اعلام مراجع مسئول، پرونده قضائی این موضوع تشکیل شده و مراحل رسیدگی قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.