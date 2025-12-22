  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

اقدام امنیتی در یکی از ادارات کل فرهنگی استان کرمانشاه

کرمانشاه- سربازان گمنام امام زمان (عج) ساعاتی پیش بخش‌هایی از یکی از ادارات کل فرهنگی استان کرمانشاه را پلمب و دسترسی سامانه‌های اداری آن را قطع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سربازان گمنام امام زمان (عج) ساعاتی پیش بخش‌هایی از یکی از ادارات کل فرهنگی استان کرمانشاه را پلمب و دسترسی سامانه‌های اداری آن را قطع کردند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، این اقدام امنیتی در چارچوب روند بررسی‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته و همزمان با آن، محدودیت‌هایی در فعالیت‌های اداری این مجموعه اعمال شده است.

یک منبع آگاه در این باره اعلام کرد: این اقدام در ادامه روند بررسی‌های امنیتی انجام شده و به‌زودی تعدادی از افراد شاغل و مرتبط در داخل همین اداره کل بازداشت خواهند شد.

تاکنون مراجع رسمی جزئیات بیشتری درباره ابعاد، دلایل و نتایج این اقدام امنیتی منتشر نکرده‌اند و اطلاع‌رسانی تکمیلی به زمان‌های آتی موکول شده است.

