اقدام امنیتی در یکی از ادارات کل فرهنگی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سربازان گمنام امام زمان (عج) ساعاتی پیش بخش‌هایی از یکی از ادارات کل فرهنگی استان کرمانشاه را پلمب و دسترسی سامانه‌های اداری آن را قطع کردند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، این اقدام امنیتی در چارچوب روند بررسی‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته و همزمان با آن، محدودیت‌هایی در فعالیت‌های اداری این مجموعه اعمال شده است.

یک منبع آگاه در این باره اعلام کرد: این اقدام در ادامه روند بررسی‌های امنیتی انجام شده و به‌زودی تعدادی از افراد شاغل و مرتبط در داخل همین اداره کل بازداشت خواهند شد.

تاکنون مراجع رسمی جزئیات بیشتری درباره ابعاد، دلایل و نتایج این اقدام امنیتی منتشر نکرده‌اند و اطلاع‌رسانی تکمیلی به زمان‌های آتی موکول شده است.