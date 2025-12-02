سقوط یک خودرو در محور پارسیان- بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته یک دستگاه خودرو در محور پارسیان بندرلنگه و در محدوده بین روستای باوردان و سه‌راهی چارک به دلیل انحراف از مسیر، اختلاف ارتفاع جاده و وجود چاله در سطح محور به حاشیه جاده سقوط کرد. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت.

به گفته منابع محلی، رانندگان و اهالی منطقه بارها نسبت به وضعیت نامناسب این محور به اداره راه و راهداری بندرلنگه و همچنین معاونت راهداری استان هرمزگان هشدار داده‌اند. آنان می‌گویند در صورت بی‌توجهی به اصلاح مسیر، تشکیل کارزار مردمی و ارسال نامه به وزیر راه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

منابع محلی تأکید می‌کنند که روبه‌روی جاده جبری، خطر تصادف شاخ‌به‌شاخ، به‌ویژه در شب بسیار بالاست و متأسفانه هیچ‌گونه علائم هشداردهنده‌ای که بتواند رانندگان را مطلع کند در این مسیر نصب نشده است.