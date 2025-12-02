  1. استانها
مرگ تلخ نوجوان در واژگونی پراید محور قم – جعفریه

قم- واژگونی یک خودروی سواری در محور قم – جعفریه عصر امروز حادثه‌ای مرگبار رقم زد و به جان‌ باختن یک نوجوان و مصدومیت شدید یک جوان انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، واژگونی یک خودروی سواری در محور قم – جعفریه عصر امروز در محدوده محور قم به جعفریه رخ داد؛ حادثه‌ای که بنا بر اعلام کارشناسان اورژانس، شدت آن به حدی بود که یکی از سرنشینان خودرو در دم جان باخت.

پس از مخابره پیام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، دو تیم امدادی از نزدیک‌ترین پایگاه‌های عملیاتی به صحنه اعزام شدند.

مأموران اورژانس که بلافاصله پس از رسیدن اقدام به ارزیابی وضعیت مصدومان کردند، مرگ نوجوان ۱۵ ساله را در محل حادثه تأیید کردند.

در بخش دیگری از عملیات، امدادگران با جوانی حدود ۲۰ ساله مواجه شدند که دچار ایست قلبی–تنفسی شده بود.

تیم‌های تخصصی با انجام احیای قلبی–ریوی و استفاده از تجهیزات پیش‌بیمارستانی، وی را به زندگی بازگرداندند و با تثبیت نسبی علائم حیاتی، او را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدا انتقال دادند.

