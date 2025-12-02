به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه بعدازظهر سه شنبه در جمع اعضای ستاد بزرگداشت آیت الله یزدی با اشاره به جایگاه ممتاز این عالم فقید در عرصه فقه، مدیریت و تحول‌خواهی در حوزه‌های علمیه، بر لزوم استمرار فعالیت‌های دبیرخانه همایش تأکید کرد.



وی گفت: فعالیت‌های علمی مرتبط با شخصیت آیت‌الله یزدی نباید به برگزاری یک همایش محدود شود و لازم است دبیرخانه به صورت مستمر فعال بماند و فرآیند پژوهش و انتشار آثار ایشان را دنبال کند.



وی افزود: بسیاری از کتاب‌ها، جزوات و دست‌نوشته‌های آیت‌الله یزدی هنوز نیازمند بازبینی، بازسازی و انتشار رسمی است و پیگیری این کار می‌تواند بخشی از میراث علمی حوزه را احیا کند.



وی گفت: معرفی شخصیت و آثار این فقیه برجسته تنها از مسیر چاپ و نشر سنتی محقق نمی‌شود و تولید محتوای نوین برای فضای مجازی، هنر و رسانه باید در اولویت قرار گیرد، زیرا امروز نسل جدید بیش از هر زمان دیگری از این ابزارها برای شناخت جریان‌های فکری و تاریخی بهره می‌برد.



مدیر حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیازهای نظام اسلامی، تربیت مجتهدان مدیر، مدبر و زمان‌شناس را از ضرورت‌های حال و آینده حوزه دانست.



وی تصریح کرد: امروز در ساختارهای مختلف کشور نیاز جدی به حضور افرادی متخصص وجود دارد که علاوه بر تسلط بر مبانی فقاهت، از توان مدیریتی، شناخت دقیق تحولات جهان و درک مقتضیات زمان برخوردار باشند و بتوانند میان دانش فقهی و واقعیت‌های اجتماعی پیوند برقرار کنند و حوزه باید برای پاسخ‌گویی به این نیاز مهم برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد.



آیت‌الله اعرافی در ادامه با بازخوانی تجربه بیش از چهار دهه فعالیت علمی، مدیریتی و بین‌المللی خود اظهار داشت: آشنایی با ساختارهای حاکمیتی، شناخت ظرفیت‌های نظام اسلامی و فهم جایگاه انقلاب در تحولات منطقه و جهان، از الزامات محوری برای طلاب و مدیران آینده حوزه است.



وی تأکید کرد: تبیین صحیح این مفاهیم و انتقال آن به نسل جدید، بخشی مهم از رسالت مراکز علمی و پژوهشی حوزه محسوب می‌شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: بازشناسی شخصیت و آثار آیت‌الله یزدی و توجه به میراث علمی او می‌تواند الگویی برای تربیت نیروهای کارآمد در حوزه باشد و دبیرخانه همایش باید این مأموریت را با نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی منسجم دنبال کند.