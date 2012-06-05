فوتسالیستهای قمی مورد اعتماد سرمربی تیم ملی دانشجویان هستند

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به اتفاق سه فوتسالیست دیگر قمی یعنی محسن پورابراهیم، محسن شنوفی و حامد فراهانی چهار نماینده فوتسال قم در تیم ملی دانشجویان هستیم و امیدواریم که بتوانیم با تیم ملی قهرمان دانشجویان آسیا شویم.



وی ادامه داد: با برنامه ریزی فدراسیون ورزشهای دانشگاهی آسیا، رقابت‌های فوتسال دانشجویان قاره آسیا از روز پنجشنبه هجدهم خرداد ماه به میزبانی کشورمان با حضور تیم‌های مطرح فوتسال دانشجویی از کشورهای مختلف در تهران برگزار می‌شود.



دروازه‌بان تیم فوتسال صبای قم و تیم ملی دانشجویان افزود: در آستانه برگزاری نخستین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی دانشجویان آسیا، نشست کمیته اجرایی و کنگره علمی ورزشی دانشگاه‌های آسیا نیز برگزار شد تا کشورمان به بهترین شکل از رقبای خود میزبانی کند.



وی ابراز داشت: نخستین دوره رقابت‌های فوتسال دانشگاه های آسیا به همراه نشست هیئت اجرایی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی آسیا و کنگره علمی ورزشی دانشگاه‌های آسیا از 18 خردادماه به مدت یک هفته در تهران برگزار می‌شود.



دهقان اضافه کرد: نخستین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه‌های آسیا با حضور دانشجویان ورزشکار، مربیان، داوران، همراهان تیم‌ها و میهمانان ویژه از کشورهای آسیایی به میزبانی شهر تهران برگزار می‌شود.



وی یاد آورشد: فدراسیون آسیایی ورزش دانشجویی (AUSF) با توجه به سرعت روند جهانی‌سازی و جوامع علمی، دانشگاه‌ها، ورزش‌های دانشگاهی، تربیت بدنی و سازمان‌های ورزش دانشگاهی این دوره از رقابت‌ها را برای نخستین بار برنامه ریزی کرده است.



دهقان بیان داشت: به همین مناسبت چانگ رئیس کنفدراسیون ورزش‌های دانشگاهی آسیا در پیامی ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان و تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این سه رویداد بین‌المللی در سطح قاره آسیا برگزاری چنین رویدادهایی را در توسعه ورزش دانشگاهی انی قاره موثر دانست.



شش دوره مسابقات قهرمانی و کنگره دانشجویی در سال 2012 برگزار خواهد شد که از آن میان سه رویداد شامل اولین دوره مسابقات فوتسال دانشگاه های آسیا، کنگره علمی ورزشی دانشگاه‌های آسیا و نشست کمیته اجرایی AUSF در ایران برگزار خواهد شد.



این در حالی است که برای اولین بار AUSF سه رویداد را به طور همزمان و در یک مکان برگزار می‌کند در حالیکه دومین دوره مسابقات دانشگاهی آسیایی واترپلو به میزبانی سنگاپور، سومین دوره مسابقات دانشگاهی آسیایی تکواندو به میزبانی مالزی، چهارمین دوره مسابقات دانشگاهی آسیایی بسکتبال به میزبانی چین تایپه و دومین دوره مسابقات دانشگاهی آسیایی والیبال ساحلی هم امسال برگزار خواهد شد.