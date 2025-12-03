مهدی قائلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستره ۱۲۰۰ هکتاری ناژوان در میانه مناطق مختلف شهر اظهار کرد: این پهنه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای سبز اصفهان، طبق طرح جامع سال‌های اخیر در رده کاربری باغات و اراضی کشاورزی قرار گرفته و نقشی حیاتی در تعادل زیست‌محیطی شهر دارد.

مدیر منطقه ناژوان با بیان اینکه تنها دو محله از ۹ محله ناژوان به‌طور کامل زیر پوشش مدیریت این پهنه هستند، افزود: با وجود ارزش محیطی ناژوان، برخی رفتارها مانند آتش‌افروزی در ماه‌های سرد سال هنوز مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

قائلی تأکید کرد: «چه شهروندان و چه کشاورزان باید از ایجاد دود و آتش خودداری کنند تا آرامش و سلامت اهالی برهم نخورد.»

وی درباره اقدامات سامان‌دهی محلات گفت: مطالعات تکمیلی طرح جامع، سرانجام وضعیت املاک محله جلالان را روشن کرده و مالکان واجد شرایط می‌توانند با رعایت محدودیت ارتفاع ۷.۵ متر برای دریافت مجوز بازسازی اقدام کنند. صدور پروانه‌ها از طریق منطقه ۱۳ پیگیری می‌شود.

قائلی اجرای پروژه‌های محله‌محور را یکی از محورهای اصلی این دوره دانست و افزود: تدوین کتاب «جان نصف‌جهان» به‌عنوان مرجع شناخت فرهنگی و اجتماعی محلات، پایه برنامه‌ریزی توسعه ناژوان شده است.

وی گفت: مراکز گردشگری این پهنه با رویکرد خانواده‌محور تقویت شده تا استفاده از ظرفیت طبیعی ناژوان تنها محدود به ساکنان محلی نباشد.

مدیر ناژوان احیای مادی‌ها را مهم‌ترین اقدام چند سال اخیر عنوان کرد و توضیح داد: با همکاری اهالی و کشاورزان دستگرد، ۹ کیلومتر از مادی‌ها بازآفرینی شد و با رهاسازی آب زاینده‌رود درختستان‌ها دوباره سیراب شدند؛ این اتفاق پیوند محلات با طبیعت را عمیق‌تر کرده است.

وی با اشاره به پروژه‌های محله جلالان گفت: نشانه‌گذاری مسیرها، تجهیز پارک، نصب روشنایی و المان‌های ورزشی، زیباسازی مسجد و ساخت زمین چندمنظوره ورزشی از جمله اقداماتی است که بخشی از آن تکمیل شده و بقیه تا دو ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

قائلی درباره دیگر محلات نیز تصریح کرد: قدامات ایمنی و زیباسازی در آشنستان با همکاری دستگاه‌های مختلف و هزینه‌ای حدود ۱۲ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی یکی از چالش‌های اساسی مدیریت ناژوان را پراکندگی مالکیت‌ها دانست و افزود: از ۱۲۰۰ هکتار این پهنه، تنها ۳۰۰ هکتار در اختیار شهرداری است و همین موضوع ایجاد مشارکت و مدیریت حقوقی را دشوار می‌کند. با وجود این، بیش از ۱۴ کیلومتر کلکتور در حاشیه شمالی و جنوبی اجرا و یکپارچه‌سازی شده است.

قائلی تصفیه‌خانه ناژوان را زیرساخت راهبردی پهنه خواند و گفت: این مجموعه آینده تأمین آب پایدار را تضمین می‌کند و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را ممکن می‌سازد.