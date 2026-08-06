کالابرگ برخی خانوارها شارژ شد؛ تغییر زمانبندی پرداخت این کمک معیشت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ سیزدهمین مرحله شارژ کالابرگ انجام شد. به این ترتیب کمک معیشت خانوارها با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ سرپرستان، به همراه خانوارهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی و نیز خانوارهای نیروهای مسلح شارژ شد.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروشگاه‌های متصل به درگاه طرح کالابرگ که کالاهای اساسی را عرضه و به فروش می‌رسانند اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و پروتئین‌فروشی‌ها امسال به ۶۹۰ هزار ترمینال فروشگاهی افزایش یافته است در حالی که این عدد سال گذشته ۲۶۰ هزار ترمینال فروشگاهی بود.

اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، تن ماهی و انواع میوه سبزیجات است.

تغییر زمانبندی شارژ کالابرگ مرحله سیزدهم

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییرات شارژ کالابرگ ایرانیان ساکن در کشور، روز گذشته اعلام کرد، از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبدی ۱۵ هر ماه، ۲۵ هر ماه و ۵ ماه بعد انجام می‌شود.

به این ترتیب، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰، ۱ و ۲ است و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی) و نیروهای مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوارهای با رقم آخر کد ملی ۳ تا ۶، هر ماه روز بیست‌وپنجم و سرپرست‌های با کدملی‌ رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت می‌کنند.

به عبارت روشن‌تر، در مرداد ماه روز پانزدهم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۰ تا ۲ و خانواری حمایتی و نیروهای مسلح، روز بیست‌وپنجم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۳ تا ۶ و روز پنجم شهریور ماه حساب سرپرست‌های با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ شارژ خواهد شد.