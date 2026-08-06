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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۵

کالابرگ برخی خانوارها شارژ شد؛ تغییر زمانبندی پرداخت این کمک معیشت

کالابرگ برخی خانوارها شارژ شد؛ تغییر زمانبندی پرداخت این کمک معیشت

امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ سیزدهمین مرحله شارژ کالابرگ انجام شد. به این ترتیب کمک معیشت خانوارها با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ سرپرستان، به همراه خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ سیزدهمین مرحله شارژ کالابرگ انجام شد. به این ترتیب کمک معیشت خانوارها با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ سرپرستان، به همراه خانوارهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی و نیز خانوارهای نیروهای مسلح شارژ شد.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروشگاه‌های متصل به درگاه طرح کالابرگ که کالاهای اساسی را عرضه و به فروش می‌رسانند اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و پروتئین‌فروشی‌ها امسال به ۶۹۰ هزار ترمینال فروشگاهی افزایش یافته است در حالی که این عدد سال گذشته ۲۶۰ هزار ترمینال فروشگاهی بود.

اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، تن ماهی و انواع میوه سبزیجات است.

تغییر زمانبندی شارژ کالابرگ مرحله سیزدهم

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییرات شارژ کالابرگ ایرانیان ساکن در کشور، روز گذشته اعلام کرد، از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبدی ۱۵ هر ماه، ۲۵ هر ماه و ۵ ماه بعد انجام می‌شود.

به این ترتیب، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰، ۱ و ۲ است و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی) و نیروهای مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوارهای با رقم آخر کد ملی ۳ تا ۶، هر ماه روز بیست‌وپنجم و سرپرست‌های با کدملی‌ رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت می‌کنند.

به عبارت روشن‌تر، در مرداد ماه روز پانزدهم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۰ تا ۲ و خانواری حمایتی و نیروهای مسلح، روز بیست‌وپنجم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۳ تا ۶ و روز پنجم شهریور ماه حساب سرپرست‌های با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ شارژ خواهد شد.

کد مطلب 6908636
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • امیر IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      38 2
      پاسخ
      کد ملی من آخرش ۰ هستش هیچ سفر خارجی هم نرفتم دهک یک هم هستم اما کالابرگ واریز نشد.
      • ناشناس IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
        25 3
        برای ما هم شارژ نشده
      • فاطمه IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
        22 0
        منم رقم آخر کدملیم۲ شارژ نشده
      • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
        14 3
        هنوز براتون واریز نشده ؟ برای هرکی دیروز واریز نشده اگه امروز یا روزهای آتی واریز شد بگن
    • علی IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      14 0
      پاسخ
      با این حساب کد ملی ۷تا۹‌ کالا برگ مرداد ماه ندارند.
      • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
        10 0
        دقیقا!
    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      11 3
      پاسخ
      فعلا مغازه ها میگن کالابرگ قطعه
    • مصطفی IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      32 3
      پاسخ
      کد ملی ما آخرش 1 هستش ولی این ماه تا الان کالا برگ واریز نشده ماه های قبل سر موقع واریز میشد
    • Ali IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      16 1
      پاسخ
      سلام،کالا برگ مادرم بجای دو میلیون تومان فقط یک میلیون تومان واریز شده، خارج از کشور هم نبوده اند،خواهشمند است علت عدم واریز را جویا شده و به اطلاع رسانی کنید.ممنون.
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      32 2
      پاسخ
      همون کلاهی که تو پرداخت یارانه ها سر مردم گذاشتن با عقب انداختن تدریجی پرداخت کالابرگ یک ماهش رو پرداخت نمیکنند
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      23 2
      پاسخ
      دولت باید کارش درست باشه تا ملتش بهش اعتماد کننند چرا به جای افزایش کالا برگ پنج روزم عقب انداختید
    • مخمد IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      32 4
      پاسخ
      کالابرگ من این ماه واریز نشده خودم مستاجرم هر ماه 15واریز می شد
    • ندا IR ۰۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      17 2
      پاسخ
      ما دهک دو هستیم شماره ملیم هم 1این ماه واسم واریز نشده
    • محمد IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      21 4
      پاسخ
      کالابرک ما هرماه سر موقع واریز میشد دهک یک هستم و هیچ درامدی نداریم الان چرا کالابرگ مرداد رو واریز نکردن رقم کد ملی من هم یک هستش الان به کی بگیم. مگه میشه
    • بابک IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      14 1
      پاسخ
      کد ملی من 1 هسش ولی شارژ نشده
    • ایرانی IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      19 2
      پاسخ
      متاسفانه کسی که این تصمیم ها را اتخاذ می‌کند کاملا بدون برنامه ریزی این کار را انجام می دهد مثلاً برای مثال رقم آخر کد ملی با رقم دهک بندی اشتباه گرفته است برای نمونه ما دهک ۲ هستیم هیچ منبع درآمدی هم نداریم تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی هم نیستیم و به کالا برگ هم شدیداً نیاز داریم ولی رقم آخر کد ملی ما ۹ است که الان هم متاسفانه واگذار شد به ماه بعد چه تصمیم گیری عادلانه ای
    • مجید IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      15 2
      پاسخ
      از ما هم شارژ نشده کسی هم جواب گو نیست
    • لیلا IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      18 2
      پاسخ
      کد ملی مون آخرش ۱ هست هر ماه ۱۵ هم واریز میشد این ماه نشده دولت در مورد عدم واریز توضیح بده که دلیلش چی بوده؟مال همسایه مون رو واریز کردند دیروز
    • سارا IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      10 1
      پاسخ
      دهک 2 کد ملی 1 واریز نکردن هیچکسی هم جوابگو مگه میشه.
    • محمد IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      12 1
      پاسخ
      کد ملی ما 1 هستش دهک 3 واریز نشده.
    • امیر IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      9 1
      پاسخ
      سلام کدملی اخرش 1هست برای ما واریز نشده چرا دهک ۲هم هستم کارگرباچهارتابچه؟
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      9 2
      پاسخ
      کد ملی ما رقم آخرش ۱ برای ماهم واریز نشده
    • علی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      16 1
      پاسخ
      کد ملی 2 کالابرگ ما واریز نشده، خبرگزاری مهر شما جزو خبرگزاری‌های رسمی کشور هستید لطفا پیگیر این موضوع باشید و اطلاع رسانی کنید لطفا.
    • محمود IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      13 0
      پاسخ
      دهک 4 کد ملی 1 کالابرگ ما بدون دلیل شارژ نشده لطفا پیگیری کنید تشکر.
    • بوکانی IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      14 0
      پاسخ
      واقعا دلتون به این ۱ میلیون تومن خوشه هر چطور بگم که یارانه و کالا برگ نمیخوایم فقط کاری کنید وسایل و خرد و خوراک ارزون بشه نه با دست راست بهمون بدید با دست چپ همراه با سودش ازمون بگیرید
    • علی IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      16 1
      پاسخ
      کد ملی 2 دهک 1کالابرگ شارژ نشده ،مال خیلی ها شارژ نشده بدون دلیل مگه میشه .
    • نیما IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      14 1
      پاسخ
      مال من باید ۱۵ ام شارژ میشد نشده بدون دلیل لطفا جواب بدین .
    • حسن IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      16 0
      پاسخ
      کالابرگ هنوز واریز نشده کد ملی ۲ دهک ۱ هیچ کجا هم جواب ندادن چرا به چه دلیل لطفا شما پیگیر باشید.
    • امیر حسین IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      13 1
      پاسخ
      کد ملی ۰ واریز نشده خبرگزاری مهر لطفا پیگیری کنید ،به ما که جواب نمیدن.
    • رضا IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      19 1
      پاسخ
      برای ما هم‌شارژ نشده لطفا دولت توضیح بده چرا؟
    • پیمان IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      13 0
      پاسخ
      دهک ۴ کد ملی ۲ شارژ نشده پیگیری کنید در سایت مهر به مردم خبر رسانی کنید چرا.
    • خدیجه بیات IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      12 0
      پاسخ
      اینطوری که سبد کالای مرداد ماه ما که آخر کد ملی مون ۹ هست کلا حذف شد🤔
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      22 1
      پاسخ
      برای ماهم شارژ نشد دهک ۳ هستیم اخر کدملی هم ۲ هست
    • سعید IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      21 0
      پاسخ
      رقم آخر کد ملی من ۲هست چرا واریز نشده پس
    • زهرا IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      17 0
      پاسخ
      کد ملی ماهم اخرش ۱ هستش ولی واریز نشده چرا اخه؟ همیشه ۱۵ واریز،میشد
    • ناشناس IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      12 1
      پاسخ
      آخر کدملی یک و دهک ۲ هستیم کالابرگ هنوز تا این ساعت که ۱۶:۱۱ دقیقه است و تاریخ که ۱۶ مرداد هست شارژ نشده
    • نیما IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      16 1
      پاسخ
      سلام لطفا خبرگذاری مهر پیگیر باشید تحت پوشش سازمان حمایتی هستم و طبق برنامه و اعلام خود دولت هر ۱۵ ام ماه کالابرگم واریز نشده زنگ هم میزنم 0216369 میگن باید سامانه هدفمندی باز باشه چک کنیم ببینیم تو ساختار خانوادتون چه اتفاقی افتاده در صورتی که نه جدا شدیم و نه کسی فوت شده... عجیبه بخدا لطفا نهاد های تحت پوشش رو پیگیر باشید ملت گرفتارن و واریزی باید سر موقع انجام بشه اگدم نشد حداقل کاری که میتونه دولت بکنه اعلام کنه نه اینکه مارو سرگردون این شماره اون شماره و این مسئول و و و کنه...
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      14 0
      پاسخ
      رقم اخرکدملی1توروخداپیگیری کنید .امکان داره امشب شارژبشه
      • الف IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
        9 0
        مال ماه کد ملی 2اخرشه واریز نکردن چرا
      • آروین IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
        10 1
        سلام کد ملی ما آخرش ۲هست واریز نشده
    • کیمیا IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      11 1
      پاسخ
      مال ما هم با اینکه دهک اول با کد ملی صفر تحت پوشش فعلا واریز نشده
    • IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      10 1
      پاسخ
      مانم شارژ نشده کد ملی اخرش یک هستش پانزدهم هر ماه شارژ مشد ولی این ماه معلوم نیست چرا هنوز شارژ نشده
    • علی TR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      9 0
      پاسخ
      کالا برگ منم با کد ملی صفر واریز نشده هر ۱۵ واریز میشد!لطفا اطلاع رسانی کنید ببینیم تو این مملکت چه خبره...
    • مهدی IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      12 0
      پاسخ
      دهک یک و کد ۲ هستم تا الان که ساعت ۲۱ هست موجودی صفر نشون میده ،چا واریز نشده؟
    • IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      11 0
      پاسخ
      سلام مادر من دهک 1هستش تحت پوشش کمیته امداد ولی کالا برگش تا الان واریز نشده چرا
    • M IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      20 0
      پاسخ
      کدملی آخر ۰ برای ما هم واریز نشده این ماه چرا
    • برهانی IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      19 0
      پاسخ
      کد ملی سرپرست مون ۲ هست اما از ما کم واریز شده هر ماه کامل واریز میشود اونم ۱۵ هم اما الان به چهار نفرمون ندادند لطفا پیگیری کنید
    • IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      14 4
      پاسخ
      کد ملی ۲ هستم برای چی کالا واریز نشده این همه مردم در تنگنا هستن شماره ۰۲۱۶۳۶۹ هم جواب نمی ده .جواب مردم رو کدوم مسئول باید بده
    • رسول IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      15 0
      پاسخ
      کد ملی ۱ هستم ولی واریز نشده
    • سید محمد IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      13 0
      پاسخ
      من دهک ۲ هستم، آخر کد ملیم 0 هستش، هنوز واریز نشده
    • مهدی IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      13 0
      پاسخ
      لطفا مسعولین پیگیرباشین چرا واریز نشده.. هر روز اعصاب خوردی .
    • مهدی شیخ IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      11 2
      پاسخ
      مگه اول برج مال کد ملی دو نیست چندم امروز از برج علت واریز نشدن سبد کالای سراسری چیه
    • N IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      11 0
      پاسخ
      خیلی جالبه مبلغش تغییر نکرده فقط زمانش تغییر کرده
    • لیلا IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      22 0
      پاسخ
      چرا هیچ خبرگزاری پیگیر نمیشه چرا علیرغم اطلاع رسانی در زمینه واریز کالابرگ در ۱۵ مرداد کالابرگ افراد زیادی واریز نشده دولت محترم بیان توضیح بدن علتش رو. کالابرگ درازای حذف یارانه کالاهای اساسی و آزاد سازی قیمت ها قرار شد پرداخت بشه و باعث ایجاد تورم شدید در کشور شد الان همین رو هم واریز نمیکنن
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      13 1
      پاسخ
      .سلام من کدملی آخرش 1 هست همیشه 15 شارژمیشد ولی آلان نشده باید چکارکنم سرپرست هم خودم هستم
    • رضا IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      12 0
      پاسخ
      سلام ما 5 نفریم بهزیستی هستیم ولی هنوز شارژ نشده تورو خدا دولت بیاد بگه چرا
    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      12 0
      پاسخ
      من یک خانواده پنج نفره سرپرست هستم هیچ خونه وماشین هم ندارم کارگری میکنم کد ملیم ۱ هست کالا برگم واریز نشده دهک ۵ هم هستم
    • مهناز IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      16 0
      پاسخ
      سلام انگار برا 3 فرزند یا بیشتر را واریز نکردن چرا پس چه گناهی کردیم من بهزیستی هستم 3 تا بچه دارم
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      15 0
      پاسخ
      کد ملی من آخرش ۱هست تحت پوشش بهزیستی هستم مال ماهم واریز نشده
    • زهرا IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      16 0
      پاسخ
      ماهم آخر کد ملیمون صفر هست و دهک ۳ هستیم وهر ماه پانزدهم واریز میشد ولی این ماه واریز نشده
    • محمد IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      18 0
      پاسخ
      لطفا پیگیری کنید که چرا با وجود کدملی۲ و دهک ۳کالابرگو شارژ نکردین،برای خیلیا واریز نشده چرا کسی جوابگو نیست
    • رضا IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      20 0
      پاسخ
      کالابرگ ما۱۵هرماه بوده اماواریزنشده اجناس ۲۰برابرشدن این یک تومنم واریزنکردن لطفا پیگیری کنید
    • محمود IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      26 0
      پاسخ
      سلام کدملی من آخرش ۱هست هنوزشارژنشده
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      43 1
      پاسخ
      واسه کسی واریزشدلطفااطلاع رسانی کنیدممنون ..منم دهک 4باکدملی اخر1واریزنشده
    • ناشناس IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      18 1
      پاسخ
      هنوز کالابرگمون واریز نشده، هیچ درآمدی هم نداریم جز یه حقوق مستمری حداقلی با کلی قسط
    • بی گناه IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      16 0
      پاسخ
      والله برای ما هم که اخر کد ملی 1هست تا الان واریز نشده
    • محمد IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      19 0
      پاسخ
      سلام . چرا مبلغ کالابرگ این ماه یک میلیون واریز شد برای دو نفر .ماه های قبل دو میلیون اعتبار میدادن برای من و همسرم ولی این بار فقط یک میلیون واریز شده . هیچ سفری هم نرفتیم.
    • پریسا IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      4 16
      پاسخ
      من یه جا خوندم که باید بریم دفاتر پیشخوان برای احراز سکونت‌واسه همین پرداخت نکردن.

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