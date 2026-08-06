بازگشت اندونگ به استقلال منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت دیدیه اندونگ هافبک گابنی فصل گذشته تیم فوتبال استقلال، به جمع آبیپوشان در شرایط فعلی منتفی شده و این بازیکن فصل آینده پیراهن استقلال را بر تن نخواهد کرد.
در روزهای گذشته گمانهزنیهایی درباره احتمال بازگشت اندونگ به استقلال مطرح شده بود، اما با توجه به بسته ماندن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه، امکان ثبت قرارداد جدید با این بازیکن وجود ندارد و همین موضوع شانس بازگشت او را از بین برده است.
از سوی دیگر، سرمربی تیم ملی گابن نیز از اندونگ خواسته است هرچه سریعتر وضعیت باشگاهی خود را مشخص کند و با انتخاب تیم جدید، آمادگی لازم را برای حضور در اردوی تیم ملی و مسابقات پیش رو به دست آورد. این موضوع باعث شده تا این هافبک باتجربه دیگر منتظر باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال نماند و مذاکرات خود را با سایر باشگاهها دنبال کند.
بر همین اساس بازگشت اندونگ به استقلال را باید منتفی دانست؛ چرا که نه شرایط استقلال برای جذب این بازیکن مهیاست و نه خود اندونگ فرصت بیشتری برای انتظار کشیدن دارد. به نظر میرسد این هافبک گابنی در آیندهای نزدیک از تیم جدید خود رونمایی کند تا با آمادگی کامل در اختیار تیم ملی کشورش قرار گیرد.
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