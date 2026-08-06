افزایش پلکانی تعرفه بهای برق کشاورزی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، با پیگیریهای وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، با ابلاغ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ معاون اول رئیسجمهور، بند (۱) مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیئت وزیران در خصوص افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی کشور، توسط هیئت وزیران لغو شد.
بر این اساس، شرکت برق اجازه دریافت مازاد بهای برق بخش کشاورزی را نداشته و تمام قبوض اخیر و افزایش بیرویه تعرفه و نرخ مصرفی برق بخش کشاورزی (تمامی ردیفهای تعرفهای الف، ب و ج) باید اصلاح و یا در صورت پرداخت، به حساب بستانکاری کشاورزان لحاظ شود.
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