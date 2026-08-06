دردسر جدید برای سرخپوشان؛ پیام بازیکن مازادی که پرسپولیس را نگران کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، دنیل گرا، بازیکن مجارستانی پرسپولیس، پس از آنکه نتوانست در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی پیش‌فصل نظر مهدی تارتار و دیگر اعضای کادر فنی را جلب کند، در فهرست بازیکنان مازاد سرخپوشان قرار گرفت.

کادر فنی پرسپولیس پس از بررسی عملکرد این بازیکن در اردوی آماده‌سازی، به این جمع‌بندی رسید که گرا جایی در برنامه‌های فنی تیم برای فصل آینده ندارد و به همین دلیل مدیران باشگاه مأمور شدند برای جدایی توافقی او وارد مذاکره شوند.

بر همین اساس، این بازیکن که یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد، در روزهای اخیر به تهران بازگشته تا درباره نحوه پایان همکاری خود با مدیران باشگاه مذاکره کند. با این حال، گفت‌وگوهای اولیه دو طرف هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

باشگاه پرسپولیس برای فسخ توافقی قرارداد، پیشنهاد پرداخت حدود نیمی از مبلغ قرارداد فصل آینده گرا را در دو تا سه قسط ارائه کرده است تا بدون ورود به پرونده‌های حقوقی، همکاری دو طرف به پایان برسد.

با این حال هافبک مجارستانی سرخپوشان تاکنون با این پیشنهاد موافقت نکرده و اعلام کرده است حاضر به فسخ قرارداد با این شرایط نیست. گرا معتقد است قرارداد معتبر با پرسپولیس دارد و در صورت جدایی باید بخش قابل توجهی از مطالبات خود را دریافت کند.

اختلاف مالی میان دو طرف باعث شده مذاکرات فعلاً به بن‌بست برسد و در صورتی که باشگاه و این بازیکن در روزهای آینده به توافق نرسند، احتمال ادامه مذاکرات یا حتی کشیده شدن پرونده به مسیر حقوقی نیز وجود خواهد داشت؛ موضوعی که مدیران پرسپولیس امیدوارند پیش از آغاز فصل جدید آن را بدون حاشیه حل‌وفصل کنند.