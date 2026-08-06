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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

تأکید نمایندگان مقاومت بر ضرورت توقف مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل

تأکید نمایندگان مقاومت بر ضرورت توقف مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل

فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان از دولت این کشور خواست «مذاکرات و امتیازاتی را که تنها منجر به چشم‌ پوشی لبنان از حقوق و حاکمیت خود شده است، متوقف کند».

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: ما سیاست دولت در مذاکره با دشمن، بدون توجه به همه تجاوزات و تخلفات آن را محکوم می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، فراکسیون مقاومت در مجلس لبنان تأکید کرد: ما از دولت می‌خواهیم مذاکرات و امتیازاتی را که تنها منجر به چشم‌ پوشی لبنان از حقوق و حاکمیت خود شده است، متوقف کند.

این موضع‌گیری فراکسیون مقاومت در حالی است که دور هفتم مذاکرات مستقیم دولت لبنان و رژیم صهیونیستی امروز پنج شنبه در پایتخت ایتالیا بدون دستیابی به نتیجه مشخص به پایان رسید.

رژیم صهیونیستی هم‌زمان با ادامه مذاکرات مستقیم با لبنان در رم، شامگاه چهارشنبه چند حمله هوایی به دو شهرک در جنوب لبنان انجام داد. ارتش اسرائیل نیز روز پنجشنبه از کشته شدن دو نظامی خود در جنوب لبنان خبر داد.

کد مطلب 6909974

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