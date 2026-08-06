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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

تصادف مرگبار پژو در بلوار وکیل‌آباد مشهد؛ راننده جان باخت 

تصادف مرگبار پژو در بلوار وکیل‌آباد مشهد؛ راننده جان باخت 

مشهد- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: تصادف یک دستگاه خودروی پژو در بلوار وکیل‌آباد منجر به فوت راننده این خودرو شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: تصادف یک دستگاه خودروی پژو در بلوار وکیل‌آباد به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۲۷ جهت پیشگیری به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: متأسفانه در این حادثه، با تایید عوامل اورژانس راننده خودروی پژو که تنها سرنشین این خودرو بود، بر اثر شدت ضربه از خودرو به بیرون پرتاب شده و در دم جان باخته بود. همکاران آتش‌نشان ضمن ایمن‌سازی محل و جلوگیری از حوادث ثانویه، پیکر بی‌جان این شهروند را در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.

وی اظهار کرد: علت حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6909975

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    نظرات

    • محمد مهدی اوسطی IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      0 1
      پاسخ
      پلیس مشهد کجاست آینجا خیابون ها سرعت ماشینها بیشتر از پیست مسابقه هستش اینجا مشهد وقتی عابر پیاده از خیابون ی‌خواد رد بشه راننده‌ها سرعتو بیشتر می‌کنند خلاصه یه فکری به حال رانندگی این شهر بکنید ممنون

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