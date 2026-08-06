به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: تصادف یک دستگاه خودروی پژو در بلوار وکیلآباد به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۲۷ جهت پیشگیری به محل اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد افزود: متأسفانه در این حادثه، با تایید عوامل اورژانس راننده خودروی پژو که تنها سرنشین این خودرو بود، بر اثر شدت ضربه از خودرو به بیرون پرتاب شده و در دم جان باخته بود. همکاران آتشنشان ضمن ایمنسازی محل و جلوگیری از حوادث ثانویه، پیکر بیجان این شهروند را در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.
وی اظهار کرد: علت حادثه در دست بررسی است.
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